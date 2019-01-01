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كأس آسيا 2019 | الجنيبي: نعد بتقديم صورة أفضل للإمارات

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الأبيض يتصدر المجموعة الأولى التي لم يحسم بعد أي من فرقها التأهل لدور الـ16

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أكد عبد الله ناصر الجنيبي؛ نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أن لاعبي المنتخب يستشعرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشددًا على أن الأداء سيتحسن في المباريات المقبلة.

الأبيض كان قد استهل مشواره في كأس آسيا الإمارات 2019 بالتعادل الإيجابي أمام البحرين بهدف لكل فريق، ثم حقق الفوز أمام الهند في المباراة الثانية بثنائية نظيفة.

وقال الجنيبي، في تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية": "الأجواء إيجابية بالتدريبات، نحن لا نبحث عن التأهل فقط بل صدارة المجموعة، نود أن سيكون فريقنا أفضل في المرحلة المقبلة، والأهم من ذلك أن المنتخب لديه أفضل مما ظهر عليه حتى الآن بالبطولة".

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وأضاف: "نعد بأن الصورة ستكون أفضل في العديد من الأمور الفنية خلال المباريات المقبلة، وكذلك سيتم الاستعانة ببعض العناصر الجديدة لتحقيق أكبر استفادة، نؤكد أن اللاعبين على قدر المسؤولية والكل يستشعر حجم تمثيل منتخب الإمارات".

نائب رئيس الاتحاد الإماراتي اختتم: "اللاعبون لديهم الأفضل بكثير مما قدموه، ونطمئن الشارع الرياضي، سننتهي من دور المجموعات والمنتخب سيظهر بالصورة التي تشرف الإمارات".

يذكر أن الإمارات تنتظرها مواجهة تايلاند في 14 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الأخير بدور المجموعات، على استاد هزاع بن زايد.

ويحتل الأبيض صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، يليه الهند برصيد ثلاثة نقاط ثم تايلاند بـ3 نقاط، وأخيرًا البحرين برصيد نقطة واحدة.

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