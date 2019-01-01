كأس آسيا – البحرين تحافظ على آمال التأهل بعد الفوز القاتل على الهند

البحرين تنجح في إنعاش آمالها بالصعود لدور الستة عشر بتغلبها على الهند في الوقت القاتل

فيسبوك تويتر بلال محمد

نجح المنتخب البحريني، في خطف فوزاً ثميناً، على حساب نظيره الهندي، بعد فوزه بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليحافظ به على آمال تأهله إلى دور الستة عشر كأفضل مركز ثالث.

المنتخب البحريني، نجح في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة السابعة، عن طريق جمال راشد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

الشوط هدأ، ولجأ المنتخب الهندي إلى الدفاعي، في محاولة من لاعبي الفريق إلى إيقاف هجمات المنتخب البحريني.

الشوط الثاني، لم يختلف كثيراً عن الأول، إلا أن المنتخب البحريني زاد من قوة هجماته، وكاد أن يسجل أول الأهداف في الدقيقة 73 لولا القائم الذي تعاطف مع الهند.

واستمر ضغط المنتخب البحريني، حتى حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

تقدم لتنفيذ الركلة جمال راشد وأطلق رصاصة الرحمة على قلوب مشجعي الهند، عندما أعلن عن هدف المباراة الوحيد والذي تأهلت به الهند إلى الدور القادم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب البحريني إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث من المجموعة، وبفارق الأهداف عن منتخب تايلاند صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر الإمارات المجموعة بخمس نقاط.