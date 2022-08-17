قيمته 42 مليون يورو.. برشلونة يبدأ المفاوضات مع ظهير فياريال

الخيار المفضل لتشافي في الوقت الحالي

يستمر نادي برشلونة الإسباني في بحثه عن الحلول المتاحة في مركز الظهير الأيمن، تمهيدًا لدعم الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهدف الأول للنادي الكتالوني كان سيزار أثبيليكويتا لاعب تشيلسي، ولكن المدافع الإسباني المخضرم قرر التجديد مع البلوز وتجاهل عرض برشلونة.

وهو ما جعل المدرب تشافي هيرنانديز يوجه أنظاره نحو لاعب آخر لتعزيز الجبهة اليمنى، بسبب الرحيل المتوقع لسيرجينيو ديست وصعوبة الاعتماد على سيرجي روبيرتو وحده بهذا المكان.

من هو الظهير الجديد الذي يريده برشلونة؟

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تشافي اعتمد في المباراة الأولى بالدوري أمام رايو فاليكانو على رونالد أرواخو، ولكنه كان حلًا مؤقتًا لهذه المباراة ولن يستمر عليه المدرب الشاب طوال الموسم.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن خوان فويث لاعب فياريال، هو الظهير المستهدف حاليًا من برشلونة، ويعتبر من الخيارات المفضلة بالنسبة للنادي.

وأوضحت أن برشلونة بدأ المفاوضات بالفعل للتعاقد مع المدافع الأرجنتيني، حيث شوهد كلاوديو كورتي وكيل أعماله بصحبة ماتيو أليماني مدير قطاع كرة القدم في برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى اعتبار النادي الكتالوني لفويث كهدف رئيسي، جنبًا إلى جنب مع بعض الخيارات الأخرى مثل هيكتور بيليرين لاعب آرسنال وتوماس مونييه ظهير بوروسيا دورتموند.

لماذا يريد تشافي التعاقد مع فويث؟

صاحب الـ24 سنة وصل إلى فياريال كلاعب وسط، ولكن المدرب أوناي إيمري قام بتحويله إلى مركز الظهير الأيمن وهو المكان الذي تألق فيه بشكل بارز.

ويعد فويث من الخيارات المقنعة لتشافي لأنه يريد التعاقد مع لاعبين ينضمون للفريق للعب بصفة أساسية، وليس فقط سد خانة لتكملة العدد، لأنه يضع الجودة أولًا قبل كل شيء.

ومن الممكن أن يكون فويث بمثابة الصفقة التي تفيد النادي للحاضر والمستقبل، بسبب القدرات البدنية القوية التي يتمتع بها، بالإضافة لتمكنه من السيطرة على الكرة واللعب كقلب دفاع ولاعب وسط وهو التنوع الذي قد يفيد برشلونة كثيرًا.

وتأتي العقبة الأبرز في المبلغ الذي يطلبه فياريال، برفض بيع اللاعب بأقل من 42 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي بعقده، لكن برشلونة يحاول تخفيض هذا المبلغ بأقصى صورة ممكنة.