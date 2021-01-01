قيس رويز عطيل .. المغربي الأصل يقترب من العودة لبرشلونة قادمًا من باريس سان جيرمان

ممثل برشلونة سيصل إلى فرنسا للتفاوض مع اللاعب

يتفاوض نادي برشلونة في الوقت الحالي على عودة لاعب باريس سان جيرمان الشاب والذي كان ناشئًا في صفوفه قيس رويز إلى صفوفه من جديد ولكن مجانًا.

ويمكن للاعب خط وسط باريس سان جيرمان، الذي كان بالفعل في لا ماسيا في بداية مسيرته العودة مجانًا بعد إنهاء عقده مع الفريق الفرنسي.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن إدارة نادي برشلونة تأخذ الصفقة على محمل الجد، وتسعى لإنهائها في أسرع وقت، خاصة مع انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي.

سياسة الفريق الكتالوني هذه الفترة تحت قيادة الرئيس الجديد القديم جوان لابورتا، تعتمد بنسبة كبيرة على اللاعبين الشباب، كما اعتاد الرجل في الحقبة السابقة، مما يسهل التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 20 عاماً.

قيس رويز عطيل، كان لاعباً في أكاديمية برشلونة ولكنه غادر الفريق الكتالوني في 2015 لخوض تجربة جديدة في نادي العاصمة الفرنسية.

اللاعب الشاب، بسبب كتيبة النجوم في الفريق الأول، لم يحصل على فرصة للمشاركة مع باريس في فترات طويلة حتى الآن مما يجعله يفكر في عرض برشلونة.

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جدير بالذكر أن اللاعب المغربي الأصل، يشغل مركز وسط الميدان، وشارك مع فريقه في دوري أبطال أوروبا في 11 مباراة صنع خلالها هدفاً وحيداً.