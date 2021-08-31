قنبلة جديدة .. نجم أتلتيكو مدريد يتحكم في مصير جريزمان

صفقة محتملة في اللحظات الأخيرة

يبحث جورج مينديش وكيل اعمال المهاجم البرتغالي جواو فيليكس، عن حل فيما يخص مصيره في الساعات القليلة الأخيرة من سوق الانتقالات.

اللاعب ظهر على رادار برشلونة خلال الفترة الماضية، كأحد الحلول المطروحة لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكد أن النادي الكتالوني طلب من أتلتيكو استعارة اللاعب، مع إمكانية دخول الفرنسي أنطوان جريزمان في صفقة تبادلية.

جريزمان لم يحسم موقفه من هذه الخطوة حتى الآن، ولكن أتلتيكو يرفض مغادرة جواو فيليكس خلال هذا التوقيت.

وأشارت الصحيفة أن المحادثات متواصلة بين الطرفين الآن، من أجل مناقشة صفقة محتملة تناسب كل الأطراف قبل نهاية الميركاتو.

وأوضحت أن فيليكس يريد مغادرة أتلتيكو بسبب تراجعه في خيارات المدرب دييجو سيميوني، لذلك الرحيل عن برشلونة هو الخيار الأمثل الآن للعب بانتظام.

البرتغالي الشاب تقدم بطلب انتقال إلى ناديه، ولكن أتلتيكو لا يريد التخلي عنه، مع إمكانية الرضوخ لهذا المطلب في حالة انضمام جريزمان بالتبادل.

اقرأ أيضًا ..

انتقالات العقد الأخير .. خسائر بالمليارات للإنجليز وبرشلونة ينافس على الفشل

مفاجأة.. رونالدو عرض نفسه على برشلونة!

المهاجم الفرنسي لا يفكر حاليًا في مستقبله، حيث يصب كامل تركيزه على تواجده بمعسكر بلاده لخوض تصفيات كأس العالم، ولكن لا يمكن استبعاد أي خطوة مفاجئة في الساعات القادمة.

يذكر أن برشلونة حاول التخلي من جريزمان ببداية الصيف، مقابل ضم ساؤول نيجويز في صفقة تبادلية من أتلتيكو، لكن المفاوضات لم تسفر عن أي شيء.