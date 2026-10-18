قنبلة أسفل المدرجات .. الشرطة الهولندية تخلي ملعب مباراة فينورد

أمرت الشرطة بالإخلاء الفوري لملعب بوكو شتاديون في فيلسن-زويد بعد صافرة النهاية مساء السبت، وفقًا لما ذكرته ESPN، بين وسائل إعلام أخرى.

وفي وقت سابق من مساء السبت، كان تيلستار وفينورد قد خاضا مباراة شرسة على أرضية ملعب بوكو شتاديون، وانتهت في النهاية بفوز فريق روتردام بنتيجة 4-3.

وبعد صافرة النهاية، بدأت الشرطة في إخلاء جميع الموجودين داخل الملعب، حيث أخلت المدرجات بالكامل بعد انتهاء المؤتمر الصحفي.

ثم طوّقت الشرطة المحلية الملعب بالكامل بشريط أمني، ووصل فريق متخصص وقام بفحص قنبلة دخانية كانت موجودة أسفل المدرج.

وبعد منتصف الليل بقليل، تم تأمين القنبلة الدخانية وأصبح ملعب بوكو شتاديون جاهزًا للاستخدام من جديد، وفقًا لبيان صادر عن الشرطة.