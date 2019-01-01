تسريب تصميم قميص ريال مدريد للموسم المقبل

تصميم غريب لقميص ريال مدريد

تسربت نسخة من تصميم قميص ريال مدريد لموسم 2020-2021 والذي بدا مختلفًا عن الموسم الحالي.

ريال مدريد خسر صدارة الليجا بالهزيمة من ريال مايوركا كما يحتل المركز الثاني في مجموعته بالأبطال.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلًا عن موقع "فوتي هيدلاين" صورة قميص ريال مدريد الاساسي لموسم 2020-2021.

لون القميص هو الأبيض التقليدي مع خطوط وردية اللون بجانب نقط سوداء صغيرة في الخلفية.

ولم يتم التأكيد على حقيقة القميص المسرب وإن كان ريال مدريد وافق عليه بالفعل من عدمه.

جدير بالذكر أنّ قميص ريال مدريد الحالي عبارة عن اللون الأبيض مع خطوط ذهبية تشبه تصميم موسم 2011-2012 والذي تُوج به الملكي بالدوري الإسباني.