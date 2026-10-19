قميص القادسية الثالث 2026-2027: هوية جريئة تحمل روح الخبر

كشف نادي القادسية، اليوم الاثنين 19 أكتوبر، عن قميصه الثالث لموسم 2026-2027، بتصميم يجمع بين الجرأة والأناقة ويمنح الفريق هوية بصرية مختلفة عن قميصيه الأساسيين.

بحسب بيان النادي، تبدأ حكاية القميص من شواطئ الخبر، ثم تمتد إلى شوارعها ولحظاتها اليومية لتجمع المدينة وناديها في قصة واحدة. وتجسد الألوان هذه الفكرة، إذ يلتقي أزرق البحر مع أحمر القادسية وأصفره في قميص يعكس هوية مدينة واعتزاز أهلها بها.

يعتمد القميص على أرضية كحلية داكنة تتخللها خطوط حمراء رفيعة طولية، تمنح التصميم حركة وعمقاً. وفي المقابل تأتي الأكمام الحمراء الواضحة، تزينها خطوط «أديداس» الثلاثة بالأصفر الذهبي، لتصنع تبايناً قوياً يجعل القميص حاضراً بصرياً سواء داخل الملعب أو في الصور.

وتُكمل الياقة على شكل V بالأصفر الذهبي المشهد، إذ تربط ألوان القميص الثلاثة في تكوين متناغم، وتمنح التصميم لمسة أخيرة تعكس عناية واضحة بالتفاصيل.

المباريات التالية التعاون دوري روشن السعودي 11:10 القادسية شاهد

يتوسط شعار القادسية بحرفه «H» المميز الصدر بلمسة ذهبية، ومعه اسم النادي بالعربية والإنجليزية. وقد حرص التصميم على أن تتناغم العناصر المطبوعة على القميص مع لوحته اللونية، فتظهر كلها بدرجات ذهبية موحدة تحافظ على نظافة المظهر العام وتبرز الشعار.

يستلهم القميص مدينة تتبدل فيها الوجوه وتتعاقب الأجيال، بينما يبقى الإحساس بالانتماء ثابتاً. فمن الأحياء المألوفة إلى شوارع اليوم، لكل زاوية حكاية ولكل جيل بصمته، وهي مدينة متنوعة الوجوه والأصوات والخلفيات، يجمعها ما هو أكبر منها.

ولهذا يقدَّم القميص على أنه أكثر من مجرد ألوان، فهو احتفاء بالرابطة بين مدينة ونادٍ، رابطة تنتقل من جيل إلى جيل. وهو قميص يحمل الخبر في ألوانه والقادسية في تفاصيله، وحكاية تستحق أن تُروى للعالم.

لا يقتصر القميص على أجواء المباريات، إذ يتيح تصميمه المتزن ارتداءه في الحياة اليومية، مع الجينز مثلاً، وهو اتجاه بات حاضراً بقوة في عالم قمصان كرة القدم، حيث يبحث المشجعون عن قطع تجمع الانتماء للنادي والذوق العصري.

وقد رافقت الإطلاق جلسة تصوير لأربعة عارضين بزاوية علوية وإضاءة دافئة، قدّمت القميص بطابع جاد وواثق يتماشى مع روحه البصرية الجريئة.

يمثل القميص الثالث إضافة جديدة لخيارات جماهير القادسية هذا الموسم، ويعكس اهتمام النادي بتقديم منتج يحمل شخصية واضحة، يجمع بين الأناقة والحضور البصري، ويمنح المشجعين فرصة لحمل ألوان ناديهم بطريقة مختلفة.

من الخبر إلى العالم، نحمل هويتنا أينما ذهبنا. قميص واحد. مدينة واحدة. اكتشفوا الطقم الثالث للقادسية. تسوقوا الآن.

Al Qadsiah





Al Qadsiah





Al Qadsiah





Al Qadsiah



