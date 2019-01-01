قمصان هيجواين تُلمح لاقتراب رحيله عن يوفنتوس

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

اقترب جونزالو هيجواين من مغادرة يوفنتوس في الانتقالات الصيفية الجديدة، ولعب طرح قمصان الفريق الجديدة للبيع دليلاً جديداً على الأمر.

وسافر هيجواين رفقة يوفنتوس إلى آسيا في الدورة التحضيرية للموسم الجديد على الرغم من الحديث عن اقتراب مغادرته.

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وطرح يوفنتوس في المتاجر الرسمية التابعة له قمصان جميع لاعبي الفريق، ولم يتواجد قميص هيجواين الذي يحمل الرقم 21.

وأعلن يوفنتوس عن أرقام لاعبي الفريق الجديدة قبل السفر لآسيا، ولم يحصل هيجواين على رقمه السابق تسعة، وأُعطى الرقم 21.

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وارتبط هيجواين بالانتقال إلى صفوف روما في الصيف الجاري، ولكن اللاعب يرفض مغادرة يوفنتوس بحسب تصريحات وكيله.

ولعب هيجواين الموسم الماضي معاراً في نصفه الأول مع ميلان، ثم في إنجلترا مع تشيلسي بالنصف الثاني.