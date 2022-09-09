قمة عربية مسحت أثر رباعية الأهلي .. الهلال سيطر والزمالك لم يجد فرق الدوري المصري!

كيف حقق الهلال الفوز؟ كيف أوفت القمة العربية بكافة الوعود!

حقق الهلال الفوز ببطولة كأس لوسيل التي جمعت بينه كبطل للدوري السعودي والزمالك بطل الدوري المصري بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمواجهة بالتعادل بهدف لمثله.

فوز الهلال جاء بعد مباراة ماراثونية قدمها الفريقين وأوفت بكافة العهود لجماهيرهما حيث سيطر الهلال لفترة وتقدم وكاد يضيف المزيد من الأهداف.

في الوقت نفسه نجح الزمالك في خطف التعادل وأبقى المباراة على حالها رغم هجمات الهلال المتواصلة بفضل أداء محمد عواد والدفاع وكاد الفريق أن يخطف الفوز في الدقائق الأخيرة.

فيما يلي دعونا نستعرض بعض النقاط التي تميزت بها المباراة التي أقيمت على أحد أبرز ملاعب كأس العالم:

الهلال مسح أثار رباعية الأهلي

قدم الهلال مباراة في غاية القوة ضد الزمالك الذي عرف كيف يغلق المساحات أمام خصمه السعودي، لكن قبل أن ينتصف الشوط الأول سجل إيجالو بتفرد كبير بعد مهارة كبيرة وسدد الكرة فوق الحارس محمد عواد.

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صحيح أن مباراة الهلال ضد الأهلي كانت قبل أشهر في تحديد الفريق صاحب المركز الثالث بكأس العالم للأندية، وأن ظروفها كانت مختلفة، لكنها تركت أثرًا ما داخل نجوم الهلال وجماهير الكرة المصرية أن النادي السعودي لا يستطيع مجابهة فرق القاهرة مهما كان حجم التطور الذي وصل له.

فوز الأهلي برباعية كان بمثابة علامة على قوة الفرق المصرية، لذلك كان ولابد من الفوز اليوم بالنسبة للهلال بأي شكل من الأشكال حتى لو لم يكن قد قدم مباراة هجومية تليق به.

أداء الهلال اليوم بالإضافة إلى النتيجة التي كان من الممكن أن تُحسم في الوقت الأصلي من عمر اللقاء لولا تألق محمد عواد ودفاع الزمالك تبعث برسالة صريحة وواضحة على مدى قوة الفريق السعودي.

محمد عواد كلمة السر

بالحديث عن تألق دفاع الزمالك وفوز الهلال بركلات الترجيح وتألق محمد عواد، دعونا نشيد بشكل مناسب باللاعب الذي أبقى المباراة على حالها وأوصلها إلى ركلات الترجيح.

عواد لم يكن مؤثرًا اليوم فقط بل على مدار الأشهر الماضية كلها، منذ رحيل محمد أبو جبل في أهم أوقات الموسم عن صفوف الزمالك.

Shahid

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ما قدمه حارس الإسماعيلي بالتحديد ضد الأهلي في لقاء الدور الثاني من الدوري المصري يقول الكثير عنه وعن مدى قدرته على إحداث الفارق في أي وقت.

لولا تألق عواد ضد الأهلي ربما لم يكن الزمالك ليحقق الفوز بلقب الدوري المصري في الموسم الجاري، حتى في ظل تراجع الأهلي البطل التاريخي للبطولة.

قوة هجوم الهلال

في الشوط الأول من عمر المباراة أظهر الهلال قوة كبيرة في الهجوم واستطاع بشكل واضح أن يضغط الزمالك في أوقات كثيرة، وهو ما منحه أفضلية واضحة في اللقاء.

في بعض المواقف ظهر سبعة لاعبين للهلال داخل منطقة جزاء الزمالك، وهذا إن دل على شيء فيدل على مدى رغبة الفريق السعودي في حسم الأمور لصالحه.

رأينا إيجالو وماريجا وكاريو والشهري الفرج وغيرهم في مواقف هجومية ضد محمد عواد ودفاع الزمالك، في حين أن النادي القاهري ظهر أضعف فيما يتعلق بالجانب الهجومي.

تطور كويلار

نجم وسط الهلال كويلار الذي هو في الأساس وسط دفاعي ولا خلاف على قيمته في وسط ملعب النادي السعودي، أظهر تطورًا كبيرًا في لقاء اليوم بالتحديد.

اللاعب أضاف قيمة هجومية واضحة للهلال خلال مجريات اللقاء سواء في عملية بناء الهجمات أو الزيادة الهجومية لدعم إيجالو وماريجا وغيرهم.

هذا بالإضافة إلى الدور الدفاعي المعتاد الذي يقوم به في وسط ملعب النادي السعودي، من قطع كرات والتمركز الصحيح وبناء هجمات.

رسالة إلى سالم الدوسري

ربما لا تمر بأفضل أوقاتك كما عهدناك، وربما لا تحقق كل ما كنت تستطيع تحقيقه من قبل، لكن الاعتراض على مدربك في آخر مباريات الدوري ورغبته في إعادة إثبات نفسك هما أمر منفصل تمامًا عن مصلحة الهلال.

اليوم وأمام إيجالو أهدرت أكثر من فرصة وجعلته يهدر فرصتين على الأقل محققتين نحو التسجيل وحسم المباراة قبل ركلات الترجيح.

لكن في النهاية ندرك جيدًا أنك عاشق للهلال وتسعى لمصلحته قبل أي شخص، لكن ليس بتلك الطريقة يا عزيزي، عليك الهدوء أكثر فالهلال في حاجة لك الآن والأخضر في حاجة لك في كأس العالم بعد أسابيع.

بيت القصيد

الزمالك قدم مباراة طيبة، لكن أمام إمكانيات الهلال الكبيرة فشل الفريق في إحداث الفارق كما كان يفعل في الدوري المصري.

في الوقت نفسه الهلال كان على مستوى الحدث، ولم يترك مجالًا للصدفة ولو أن الزمالك كاد أن يسجل في النهاية ويخطف اللقاء.

في النهاية كان عواد مؤثرًا هو وكويلار وغيرها من نجوم الفريقين وخرجت المبارة بالشكل الذي يليق بلقاء يقام على ملعب نهائي كأس العالم.

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