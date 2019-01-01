قمة الدوري المصري بين الزمالك والأهلي بدون حضور من اتحاد الكرة

تقارير صحفية مصرية تؤكد غياب عناصر اتحاد الكرة عن قمة الدوري بين الزمالك والأهلي التي تقام مساء اليوم السبت.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية مصرية اليوم أن الاتحاد المصري لكرة القدم لن يبعث بأي من ممثليه للتواجد في لقاء القمة بين الزمالك والأهلي.

جاء هذا رغبة من اتحاد الكرة في تجنب أي مواقف محرجة أو أزمات قد يسببها تواجد عناصره في مدرجات ملعب المباراة التي تقام مساء اليوم.

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ويحل الأهلي ضيفًا على الزمالك في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

وطالب مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم من مراقبي المباراة الالتزام بالأعداد التي تم تحديدها من الجهات الأمنية للحضور الجماهيري، بواقع 15 فرد من كل نادي، وإيقاف المباراة حال خالف أي فريق ذلك.

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وقرر الاتحاد المصري إسناد مهمة تنظيم المقصورة الرئيسية في الملعب لنادي الزمالك باعتباره صاحب الأرض، رغم وجود مطالبات بإسنادها لمنطقة الأسكندرية لكرة القدم.

جدير بالذكر أن الزمالك يدخل مباراة اليوم وهو على قمة ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 53 نقطة، بينما يحل الأهلي ثانيًا برصيد 51 نقطة.