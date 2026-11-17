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هانزي فليك يحدد الخميس موعدًا لاكتمال صفوف الفريق الأول بعودة المهاجم المصري الشاب قبل لقاء فياريال، وسط تقارير حول مستقبله الشتوي وقائمته الأوروبية.

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حدد المدير الفني الألماني لنادي برشلونة هانزي فليك البرنامج الزمني لانتظام اللاعبين الدوليين، ومن بينهم المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، في تدريبات الفريق الأول بمدينة جوان جامبر الرياضية استعدادًا لمواجهة فياريال المقررة يوم الأحد المقبل 22 نوفمبر على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

إذ أعلن الموقع الرسمي لنادي برشلونة أن الفريق خاض مرانه الثاني صباح اليوم الثلاثاء دون الدوليين، على أن يحصل على راحة غدًا الأربعاء قبل اكتمال الصفوف يوم الخميس 19 نوفمبر.

وشهدت تدريبات الفريق الأول التي سبقت يوم الراحة أنباءً إيجابية للجهاز الفني بمشاركة صانع الألعاب داني أولمو في جزء من المران الجماعي، مع استمرار المدافع جول كوندي في التدرب المنفرد والاستعانة بالحارس الشاب ماكس بونفيل من الفريق الرديف قبل دخول الفريق سلسلة مزدحمة من سبع مباريات خلال واحد وعشرين يومًا.

احتفالية صلاح ورفض الرحيل

وعلى هامش تواجده في المعسكر الدولي، شارك حمزة عبد الكريم في الاحتفالية الخاصة التي نظمها اتحاد الكرة والجهاز الفني لمنتخب مصر بمناسبة وصول القائد محمد صلاح إلى الهدف السبعين في سجلات الاتحاد، حيث ظهر مهاجم برشلونة الشاب في صورة تذكارية خاصة مع صلاح نشرها الحساب الرسمي للاتحاد..

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وبموازاة ذلك، تداولت منصات إسبانية من بينها موقع ون فوتبول تقارير تؤكد تمسك هانزي فليك والإدارة الرياضية باستمرار حمزة عبد الكريم داخل النادي ورفض فكرة إعارته في يناير المقبل رغم اهتمام نادي كومو الإيطالي، مع توافق والد اللاعب ومحيطه على تأجيل تقييم مستقبله إلى الصيف القادم بعد الاكتفاء بمشاركته لمدة اثنتي عشرة دقيقة في الليجا حتى الآن.

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قلق من القائمة الأوروبية

قاريًا، لا يزال موقف حمزة عبد الكريم مطروحًا ضمن ملف القائمة الأوروبية لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا؛ إذ أشارت صحيفة "سبورت" إلى امتلاك النادي أحقية إجراء ثلاثة تعديلات في قائمته بعد نهاية مرحلة الدوري وحتى الرابع من فبراير المقبل، وهو ما قد يخرج حمزة من القائمة في ظل عدم قضاء عامين متتاليين في الأكاديمية، وحال ضم برشلونة لصفقات يريد تسجيلها أوروبيًا.

وعلى صعيد الفريق الرديف برشلونة أتلتيك، يستعد فريق المدرب البرازيلي جوليانو بيليتي لخوض مباراتين هذا الأسبوع وفق جدول مباريات الرديف على الموقع الرسمي لنادي برشلونة، حيث يلتقي غدًا الأربعاء مع فريق كان فيداليت في كأس كتالونيا، قبل أن يحل ضيفًا على رديف إسبانيول يوم السبت 21 نوفمبر في ديربي الجولة الثانية عشرة من دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

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وفي التوقيت ذاته، تلقى هجوم الفريق الرديف ضربة جديدة قبل جولة الديربي بعد تأكد غياب الجناح المالي إبراهيم ديارا لمدة شهر كامل إثر تجدد إصابته في عضلة الفخذ الخلفية بحسب ما ذكرته قناة إسبورت 3 الكتالونية.