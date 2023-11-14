قلق أم اطمئنان لجماهير ريال مدريد؟ كشف مصير بيلينجهام من تمثيل إنجلترا في التوقف الدولي

أحمد مجدي
Jude Bellingham Real Madrid 2023-24Getty
الدوري الإسباني - لا ليجاJ. Bellinghamإنجلتراريال مدريدكأس أمم أوروبا

النجم الإنجليزي هداف الليجا..

ما كان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ألا يتخطى إصابة اعتيادية يبدو أنه مرشح مرة أخرى ليكون إصابة إطول، وهنا نتحدث عن حالة هداف ريال مدريد الموسم الحالي جود بيلينجهام.

الدولي الإنجليزي تم استبعاده من قائمة منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية والتي ستكون حاسمة للإنجليز بمواجهة كل من مالطة ومقدونيا الشمالية في مشوار تصفيات يورو 2024.

جاريث ساوثجيت لم يكتف بغياب بيلينجهام وحده، بل إن الحالة مشابهة أيضًا لما حدث مع ليفي كولويل لاعب تشيلسي الذي يعاني من مشكلات على مستوى الكتف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

تم استبعاد النجمين للخضوع للعلاج، وفي حالة بيلينجهام ستكتمل عملية إعادة التأهيل في إسبانيا ولن يسافر مع منتخب بلاده.

المباريات التالية

وكان بيلينجهام قد تعرض للإصابة على مستوى الكتف في مباراة رايو فاييكانو في الدوري الإسباتي والتي انتهت بتعادل الملكي دون أهداف على ملعبه ووسط جماهيره.

اختيارات المحررين