قلبه لا يزال في برشلونة .. ماتيو أليماني يستهدف خطف نجم ريال مدريد!

رغم مغادرة برشلونة ماتيو أليماني لا يتوقف عن إزعاج ريال مدريد!

قدم ماتيو أليماني، اقتراح بالتفاوض مع أحد لاعبي ريال مدريد، لنادي أستون فيلا، في فترة انتقالات الصيفية المقبلة، التي يسعى فيها النادي للتعاقد مع أربعة لاعبين جدد.

وسيتم تعيين ماتيو أليماني، مديرًا للكرة بنادي أستون فيلا، بعد مغادرته برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "MARCA" الإسبانية، يحاول أليماني جلب ماركو أسينسيو، لفيلا بارك مقابل عرض قد يصل إلى حوالي 8 ملايين يور.

حيث ينتهي عقد أسينسيو مع ريال مدريد الموسم الحالي، ولم يقم اللاعب بالتجديد بعد.

لكن اللاعب يفضل التجديد والبقاء بسانتياجو برنابيو موسم آخر، لكن يحاول أليماني إقناع ريال مدريد الذي قد يفضل التخلص من الإسباني، بعد رفضه للعرض الذي قدمه الملكي.

الجدير يالذكر أن سجل أسينسيو 11 هدفًا، وصنع ثمانية، في 46 مباراة، هذا الموسم في جميع المسابقات.