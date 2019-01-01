قطر ومنتخب آسيوي جديد يقتربان من المشاركة في كوبا أمريكا 2020

من أجل الاستعداد لكأس العالم 2022

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تقترب قطر من المشاركة مرة أخرى في كوبا أمريكا 2020، والتي ستقام صيف العام المقبل في الأرجنتين وكولومبيا كتنظيم مشترك، لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وسيشارك العنابي القطري وبطل آسيا في كوبا أمريكا 2019، المقبلة والمقامة في البرازيل، حيث تواجدت في مجموعة تضم كلاً من الأرجنتنين وكولومبيا وباراجواي.

وتعد الظهور العربي الأول في المسابقة اللاتينية، إلى جانب المنتخب الياباني الذي يعود للمشاركة مرة أخرى، من أجل الاستعداد لكأس العالم 2022.

ومن المتوقع أن يكون المنتخب الصيني، هو الضيف الثاني لبطولة كوبا أمريكا 2020، حسب جلوبوسبورت البرازيلية.

ويتم دعوة منتخبين للمشاركة في المسابقة لتصبح عدد المنتخبات 12، حيث تشهد النسخة المقبلة تغيير كبير في شكل المسابقة.

⭕️ بمجرد أن ينتهي منتخبنا العربي القطري من بطولة #كأس_آسيا2019 سيكون على موعد مع احتكاك عالمي وقوي في بطولة كوبا أمريكا القادمة بالبرازيل 🇧🇷

من وجهة نظرك .. ما هي فرص العنّابي في هذه البطولة 🇶🇦👀 pic.twitter.com/A01E7ZnFEO — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

حيث سيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، قسم شمالي وجنوبي بواقع 6 منتخبات بكل مجموعة ويتأهل أول 4 في جدول الترتيب، (نظام البطولة).

وتعد قطر التي ستستضيف كأس العالم 2022، واحدة من أبرز رعاة اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" من خلال طيران الإمارات.

ولم يتم تحديد محل استضافة المباراة النهائية بين كولومبيا والأرجنتين، وإن كانت كولومبيا أقرب بسبب التسهيلات المقدمة.

وستبدأ النسخة المقبلة من كوبا أمريكا في الخامس عشر من يونيو المقبل وتنتهي في الثاني من يونيو.