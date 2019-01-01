صاحب هدف التأهل لنصف النهائي: قطر قادرة على حصد البطولة
أعرب اللاعب عبد العزيز حاتم نجم منتخب قطر عن سعادته لفوز منتخب بلاده على نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف في لقاء دور الـ 8 من كأس أمم أسيا.
جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها اللاعب عقب المباراة وأكد خلالها على استحقاق منتخب بلاده للتأهل لنصف النهائي.
وقال عبد العزيز: "الحمد لله ما وصلنا له بفضل عمل الفريق، واستعدادنا لتلك البطولة منذ فترة طويلة للغاية بشكل قوي".
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وأضاف: "الوصول لنصف النهائي لأول مرة انجاز كبير، أعتقد أنها المرة الأولى التي يصل فيها منتخب قطر لهذا الدور".
وأكمل: "طموحنا كبير ونريد الوصول لما هو أبعد من ذلك، ونسعى للعودة بالكأس في نهاية البطولة، والأهم اننا أسعدنا الشعب القطري".
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جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز قطر بهدف نظيف سجله عبد العزيز نفسه في الدقيقة الـ 79 لينتظر الفائز من مواجهة الامارات العربية المتحدة وأستراليا.