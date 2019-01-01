صاحب هدف التأهل لنصف النهائي: قطر قادرة على حصد البطولة

عبد العزيز حاتم لاعب منتخب قطر مؤمن بقدرة فريقه في الحصول على لقب كأس أمم أسيا المنظمة في الوقت الحالي بالإمارات بعد الفوز على كوريا الجنوبية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب عبد العزيز حاتم نجم منتخب قطر عن سعادته لفوز منتخب بلاده على نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف في لقاء دور الـ 8 من كأس أمم أسيا.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها اللاعب عقب المباراة وأكد خلالها على استحقاق منتخب بلاده للتأهل لنصف النهائي.

وقال عبد العزيز: "الحمد لله ما وصلنا له بفضل عمل الفريق، واستعدادنا لتلك البطولة منذ فترة طويلة للغاية بشكل قوي".

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وأضاف: "الوصول لنصف النهائي لأول مرة انجاز كبير، أعتقد أنها المرة الأولى التي يصل فيها منتخب قطر لهذا الدور".

وأكمل: "طموحنا كبير ونريد الوصول لما هو أبعد من ذلك، ونسعى للعودة بالكأس في نهاية البطولة، والأهم اننا أسعدنا الشعب القطري".

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جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز قطر بهدف نظيف سجله عبد العزيز نفسه في الدقيقة الـ 79 لينتظر الفائز من مواجهة الامارات العربية المتحدة وأستراليا.