قطر تقترب من استضافة بطول "خليجي 25" على حساب العراق

اجتماع اتحاد كأس الخليج العربي يسفر عن اتخاذ قرار جديد

أكدت تقارير صحفية، على أن قطر اقتربت من استضافة كأس "خليجي 25"، على حساب العراق، بعد تقدم الأولى بطلب رسمي لاستضافتها العام الماضي.

وكانت بطولة خليجي 24 قد أقيمت في قطر خلال عام 2019، والتي فيها المنتخب البحريني في التتويج بها، بعد الفوز على السعودية في المباراة النهائية.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن بطولة خليجي 25 قد لا تقام في العراق، خاصة في ظل عدم استيفائها معايير ومتطلبات اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي تشمل ثمانية بنود وفقًا للائحة.

يأتي ذلك بعدما اطلع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي، على تقرير لجنة دراسة ملفات استضافة "خليجي 25"، والذي تقدم به الدكتور جاسم بن محمد الشكيلي، نائب رئيس الاتحاد، خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء عن بعد.

وعقد الاجتماع عن بعد برئاسة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، بمشاركة السعودي عادل البطي عضو المكتب، والذي تم التوصية فيه بعد اجتماع لرؤساء الاتحادات الخليجية خلال شهر واحد، لاختيار البلد المنظم لخليجي 25.

السيد جاسم الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي، قال عقب الاجتماع: "المكتب التنفيذي للاتحاد كان إيجابيًا من قبل المشاركين، حيث نظر في مصلحة الكرة الخليجية وكيفية تطويرها، وهو الهدف الذي يسعى له الاتحاد وجميع أعضائه".