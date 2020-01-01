قطر تفتتح رابع ملاعب كأس العالم 2022 في الريان

الملعب احتضن نهائي كأس أمير قطر يوم أمس الجمعة

افتتح مساء أمس في قطر ملعب أحمد بن علي في الريان غرب الدوحة، وذلك باحتضانه مباراة نهائي كأس أمير قطر التي انتهت بفوز السد على العربي بهدفين مقابل هدف واحد.

وحضر الافتتاح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكذلك رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان آل خليفة وألكساندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي وعدد من النجوم الرياضة العربية والقطرية مثل محمد أبو تريكة وتيم كاهيل بجانب بعض سفراء مونديال 2022 مثل العراقي يونس محمود والعماني علي الحبسي والكاميروني صامويل إيتو.

ملعب الريان المونديالي هو رابع ملاعب كأس العالم 2022 الذي يتم افتتاحه في قطر بعد اكتمال جاهزيته، إذ افتتحت سابقًا ملاعب الجنوب والمدينة التعليمية واستاد خليفة.

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ومن المقرر أن يحتضن الملعب الذي يتسع لـ40 ألف مشجع 7 مباريات من كأس العالم 2022 خلال دوري المجموعات والـ16، ومن ثم سيتحول ليُصبح الملعب البيتي الخاص بنادي الريان الناشط في دوري نجوم قطر.

وسبق المباراة إقامة حفل افتتاح رائع تخللته المقاطع الموسيقية والعروض الثقافية والمؤثرات البصرية المذهلة، وقد تحدث إنفانتينو قائلًا "استاد أحمد بن علي ملعب رائع لكرة القدم، الأجواء مذهلة والمقاعد قريبة جدًا من أرض الملعب، إذ حتى مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي شعرت بقوة بشغف المباراة، أثق في أنه سيكون ملعبًا رائعًا خلال كأس العالم 2022".

أضاف "أحب أن أهنئ قطر على إكمال آخر مشاريع كأس العالم، البلاد مستعدة جيدًا جدًا لاستضافة كأس العالم وجاهزة لجعلها نسخة للذكرى من المونديال الذي سيُقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط والثانية في آسيا".

حسن الذوادي الأمين العام للمجلس الأعلى أشاد بقدرة قطر افتتاح الملعب وسط معاناة العالم من جائحة كورونا، مضيفًا حسبما نقل موقع فيفا الرسمي "يعد افتتاح استاد الريان في اليوم الوطني لدولة قطر حدثا مهمّا في الطريق إلى بطولة ٢٠٢٢ وانتصارا يشهد على جهود جميع المشاركين في إقامة مثل هذا الحدث الناجح أثناء وجود جائحة عالمية، ومن المؤكد أن الملعب والمنطقة المحيطة به سيكونان مصدر فخر لنادي الريان الرياضي ولكل من يعيش في هذه المدينة التاريخية، ووفق تطلعاتنا لسنة 2021، فإننا نصبو إلى كشف نقاب المزيد من الاستادات خلال العام القادم، كما سنضمن تسليم جميع ملاعب البطولة في وقت باكر وقبل انطلاق الافتتاح الكبير سنة 2022".

من جانبه أكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم فخره بإنجاز بلاده هذا الصرح الضخم والرائع، مضيفًا للموقع الرسمي للفيفا "نحن فخورون للغاية باستضافة النسخة 48 من نهائي كأس أمير قطر على استاد الريان، فقد قدم الاستاد بيئة مثالية لتنافس اثنين من أكبر الأندية المحلية في بلدنا في مباراة رائعة، وبهذه المناسبة أهنئ كلا الفريقين على وصولهما إلى النهائي ومشاركتهما في هذه المباراة التاريخية".

يُشار إلى أن افتتاح الملعب ونهائي كأس الأمير أقيما يوم أمس وهو اليوم الوطني في قطر وموعد إقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بعد عامين.