قطر تعلن مواجهة البرازيل استعدادًا لكوبا أمريكا
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن الاتحاد القطري الاتفاق مع نظيره البرازيلي على إقامة مواجهة ودية بين المنتخبين، في إطار تعميق العلاقات بينهما.
العنابي يستعد للمشاركة في كوبا أمريكا 2019، الذي تستضيفه البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو وحتى الثاني من يوليو المقبل.
قطر ومنتخب آسيوي جديد يقتربان من المشاركة في كوبا أمريكا 2020
وأوضح الاتحاد القطري أن ودية السامبا ستقام في الخامس من يونيو المقبل، على ملعب الماراكانا، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
اتحاد الكرة أشار كذلك إلى أن تعميق العلاقات تأتي في ظل رغبة كبيرة في مشاركة الأدعم بكوبا أمريكا 2020 أيضًا.
في إطار تعميق العلاقة بين الاتحادين البرازيلي والقطري— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) ١٠ أبريل ٢٠١٩
السامبا يواجه العنابي في إستاد الماراكانا
حماسة كبيرة لدعوة العنابي للمشاركة بكوبا أميركا ٢٠٢٠ pic.twitter.com/w21AAMxBA5
يذكر أن المنتخب القطري وقع في كوبا أمريكا ضمن مجموعة تضم منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.
هل يعرف أحدكم شخصًا قام بتحدي قانون الجاذبية؟ 🤔— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ أبريل ٢٠١٩
نحن نعرف 🙌
بكل بساطة هو روبيرتو كارلوس 🇧🇷
صاحب -اللفة- الأشهر في تاريخ كرة القدم ☄️
مجرد السماح له بـ زاوية ممكنة للتسديد هي جريمة كُبرى لا تغتفر للمنافسين 😅
أفضل ظهير أيسر في التاريخ يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 46 🎂 pic.twitter.com/mCwPLGu1S9