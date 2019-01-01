قطر تعلن مواجهة البرازيل استعدادًا لكوبا أمريكا

هناك رغبة قوية لمشاركة الأدعم في كوبا أمريكا 2020

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد القطري الاتفاق مع نظيره البرازيلي على إقامة مواجهة ودية بين المنتخبين، في إطار تعميق العلاقات بينهما.

العنابي يستعد للمشاركة في كوبا أمريكا 2019، الذي تستضيفه البرازيل خلال الفترة من 15 يونيو وحتى الثاني من يوليو المقبل.

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وأوضح الاتحاد القطري أن ودية السامبا ستقام في الخامس من يونيو المقبل، على ملعب الماراكانا، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

اتحاد الكرة أشار كذلك إلى أن تعميق العلاقات تأتي في ظل رغبة كبيرة في مشاركة الأدعم بكوبا أمريكا 2020 أيضًا.

في إطار تعميق العلاقة بين الاتحادين البرازيلي والقطري

السامبا يواجه العنابي في إستاد الماراكانا

حماسة كبيرة لدعوة العنابي للمشاركة بكوبا أميركا ٢٠٢٠ pic.twitter.com/w21AAMxBA5 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) ١٠ أبريل ٢٠١٩

يذكر أن المنتخب القطري وقع في كوبا أمريكا ضمن مجموعة تضم منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.