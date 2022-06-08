قطر تستعين بتمثال "نطحة زيدان" في كأس العالم

إعادة تدشين تمثال نطحة زيدان في قطر من أجل الصحة العقلية!

تستعد قطر لاستضافة كأس العالم 2022، في شهر نوفمبر القادم، حيث سيقام المونديال لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وقررت قطر إعادة نصب تمثال "نطحة زيدان" الذي تم إزالته من قبل بسبب الاعتراضات.

أثار التمثال الذي نحته الفنان الفرنسي الجزائري الأصل عادل عبد الصمد الاحتجاجات بعد نصبه عام 2013 وشجبت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الناس باعتباره انتهاكًا صارخًا للمعتقدات الدينية.

تمثال "نطحة زيدان" تم عرضه من قبل على أحد شواطئ الدوحة، لكن بعد أقل من شهر اضرت الدولة إلى إزالته بسبب حملة من الاحتجاجات في عام 2013.

التمثال يحكي قصة النطحة الشهيرة للنجم الفرنسي زين الدين زيدان ضد اللاعب الإيطالي ماركو ماتيراتزي في نهائي مونديال 2006، الذي حصده منتخب إيطاليا على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

تمثال نطحة زيدان يعرض في المتحف

وصرحت الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، إن التمثال سيكون الآن في قلب معرض بمتحف الدوحة الدولي الرياضي الجديد حول تأثير الرياضة عالية المستوى على "الصحة العقلية والتعامل مع الإجهاد".

وقالت المياسة في مؤتمر صحفي: "لم يكن شيئًا ضد الفن العام، بل شعرت أنه ليس المكان المناسب وستتم إعادة تثبيته".

وأضافت: "نحن نخطط بالفعل لإعادة تثبيته في المتحف زيدان صديق عظيم لقطر وهو نموذج يحتذى به في العالم العربي".

وواصلت: "من الأشياء التي نحاول تعليمها وتمكين الناس من خلال الفن حقائق عن الحياة، لذا مع منحوتة زين الدين زيدان، سنتحدث كثيرًا عن الضغط الواقع على الرياضيين في البطولات الكبرى وأهمية التعامل مع قضايا الصحة العقلية".

وعن الحملات السابقة التى طالت التمثال قالت المياسة: "في البداية ينتقدونها لكنهم بعد ذلك يقبلونها".

قطر تستعد لتنظيم الحدث الكروي الأضخم على أرضها هذا العام في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، ومن المتوقع أن تشهد الدولة أكثر من مليون ونصف المليون زائر خلال هذه الفترة.

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