رسميًا .. قطر تسلم ملف استضافة كأس آسيا 2027 وتؤكد: نتعهد بنسخة استثنائية

الجزء الرابع والأخير من الملف تم تسليمه

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الإثنين، تقديم الجزء الرابع والأخير من ملف بلاده لاستضافة كأس آسيا 2027 عبر فهد بن محمد كافود؛ سفير الدولة لدى مملكة ماليزيا.

وأوضح الاتحاد القطري أن الملف يتضمن كافة المتطلبات الخاصة بشروط الاستضافة، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه ينسجم مع شروط الاستضافة ومعاييرها.

اقرأ أيضًا | فيديو .. السعودية تطلق حملة جديدة لدعم ملف استضافتها لكأس آسيا 2027

المزيد من الفرق

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني؛ رئيس الاتحاد القطري، بهذه المناسبة، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد: "ستكون قطر جاهزة لتنظيم البطولة في نسختها الـ19، مستفيدة من المنشآت الرياضية والحديثة التي ستستضيف كأس العالم 2022، والتي تزخر بها الدولة وتعد إرثًا للأجيال القادمة من أبناء القارة الآسيوية، هذا بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة للمشروعات المرتبطة بالمونديال من بنية تحتية مثل شبكات الطرق والمرافق المتعددة وغيرها".

وأضاف: "لقد عملنا خلال الفترة الماضية على تجهيز ملف متكامل يلبي جميع معايير الاستضافة، ونود أن نتقدم بخالص الشكر إلى كافة الجهات المسؤولة في الدولة على جهودها المبذولة في التجهيز لهذا الملف، ونتطلع جميعًا للعمل سويًا على استضافة البطولة القارية وفق أعلى المعايير التنظيمية العالمية، ونتعهد بنسخة استثنائية".

يذكر أن المملكة السعودية كانت قد قدمت ملفها هي الأخرى بالأمس، عبر وفد من نجوم الكرة السعودية القدامى، وترأسه ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.