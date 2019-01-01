قطبي مانشستر.. أزمة في ربع النهائي يحلها الويفا باللجوء إلى جدول البريميرليج

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لن يلعبا في مدينتهما ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في نفس الجولة، إذًا فما الحل؟

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألا يلعب فريقين من نفس المدينة في نفس اليوم أو في يومين متتاليين على أرضهما في مواجهات الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال.

وفي الوقت الحالي لا يوجد فرق من نفس المدينة سوى مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، لذا سيكون قطبي مانشستر هما طرفي الأزمة في ربع النهائي.

وعلى هذا، فإنه في حال لم توقع القرعة مانشستر يونايتد كخصم لمانشستر سيتي، ولعب كل منهما ضد فريق آخر من الفرق الـ 6 المتأهلة، فإن الحل سيكون كما يلي.

🌟"زيدان الأنسب لريال مدريد"



مورينيو 🗣️ pic.twitter.com/gdYoWGNoTG

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ مارس ٢٠١٩

في حال لعب مانشستر يونايتد الذهاب على ملعبه ومانشستر سيتي الذهاب خارج ملعبه أو العكس، فإنه لن يكون هناك أزمة في ذلك.

أما في حال لعب الفريقين مواجهة الذهاب خارج أرضهما أو على أرضهما والإياب كذلك، فإن أحد الفريقين سيتغير جدوله ويلعب الإياب خارج أرضه.

على أي أساس سيحدث ذلك؟ بالنظر إلى ترتيب البريميرليج، فالفريق صاحب الترتيب الأعلى في الدوي الإنجليزي الممتاز سيكون له أفضلية لعب الإياب على أرضه.

كريستيانو رونالدو.. عن الشبح الذي يبدو مرعبًا تحت الضغط

يذكر أن مانشستر سيتي هو المستفيد حاليًا من هذا القرار، إذ أنه يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس.