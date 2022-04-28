قُضي الأمر .. تحديد الموعد النهائي لإصدر قرار المنازعات ضد كنو

يبدو أن غرفة فض المنازعات باتحاد الكرة السعودي، قد اقتربت كثيرًا من اتخاذ قرارها في قضية محمد كنو لاعب وسط الهلال، الذي قام بالتوقيع لنادي النصر ثم تجديد عقده مع الزعيم.

ما هي تفاصيل أزمة محمد كنو؟

أعلن نادي الهلال في شهر يناير 2022 عن تجديد عقد لاعب الوسط محمد كنو بشكل رسمي، وذلك بعد تتويج الفريق ببطولة كأس السوبر السعودي على حساب الفيصلي.

وبعدها بدأ مسلسل أزمة محمد كنو، بإعلان النصر عن توقيع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف العالمي في الفترة الحرة، ليقدم شكوى رسمية للجهات الرسمية، متمسكًا بحقوقه الأدبية والمالية.

وفتحت لجنة الاحتراف تحقيقًا في قضية كنو، ثم قامت بتحويلها إلى غرفة فض المنازعات، ورفض الهلال الرد على الشكوى، بداعي أن الغرفة ليست مخوّلة بالنظر في الأمر.

وقامت غرفة فض المنازعات بإعادة القضية من جديد إلى لجنة الاحتراف.

ما هو موعد إصدار قرار المنازعات ضد كنو؟

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن الموعد النهائي الذي سيتم الإعلان فيه عن قرار غرفة فض المنازعات تجاه قضية محمد كنو لاعب الهلال.

وأكدت الصحيفة أن غرفة فض المنازعات أنهت مرافعاتها قبل 4 أيام في قضية محمد كنو الذي وقع رسميًا للنصر والهلال.

وأضافت الصحيفة أن قرار غرفة فض المنازعات سيصدر الليلة أو غدًا الجمعة، حيث يتبقى فقط إجراءات إدارية للمصادقة على القرارات.

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