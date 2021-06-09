قضي الأمر .. النصر يحسم موقف أمرابط النهائي

تعرف على موقف نور الدين أمرابط من الاستمرار مع النصر

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك بعض المؤشرات، حددت موقف المغربي نور الدين أمرابط من الاستمرار مع فريقه نادي النصر للموسم المقبل، في ظل انتهاء تعاقده.

وانتهى عقد أمرابط مع نادي النصر بنهاية الموسم الماضي، حيث يحق له التوقيع والانتقال لأي فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة "المواطن" السعودية إلى أن فرص بقاء أمرابط في النصر أصبحت صعبة، بعد تعاقدات النصر مع الكاميروني فينسنت أبو بكر والبرازيلي أندرسون تاليسكا، بالإضافة لعودة الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

وأضافت الصحيفة أن نادي فرص بقاء أمرابط مع نادي النصر أصبحت ضعيفة، خاصة بعدما تعرض لانتقادات كبيرة خلال الموسم الماضي، بسبب هبوط مستواه الفني مع الفريق.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى إدارة نادي النصر تريد تجديد تعاقد نور الدين أمرابط لمدة 6 أشهر قادمة أو عام، ولكن لم يحدث أي جديد في هذا الملف.

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد الجدي، عن أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، لم تقدم أي عرض لأمرابط من أجل تجديد عقده حتى الآن.

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يذكر أن أمرابط قد انضم لصفوف نادي النصر في صيف 2018، قادمًا من نادي واتفورد الإنجليزي، ونجح في تحقيق لقب الدوري السعودي موسم 2018-2019، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي مرتين.