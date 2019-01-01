قضي الأمر .. إنتر يستعد لإعلان صفقة أليكسيس سانشيز

والإعلان الرسمي صباح الأربعاء

بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

ترددت أنباء عن عودة المفاوضات بين الإنتر ومانشستر يونايتد، لإتمام صفقة التشيلي أليكسيس سانشيز قبل غلق الميركاتو الصيفي في إيطاليا مطلع الشهر الجديد.

وحامت الشكوك حول الهداف التاريخي للمنتخب اللاتيني في الآونة الأخيرة، بربط مستقبله بالأفاعي، لكن فجأة توقفت الأنباء منذ غلق سوق الانتقالات في إنجلترا.

ومساء اليوم، راهن الصحفي فابريزو رومانو، الذي يعمل لشبكة "سكاي سبورتس" على انتقال نجم آرسنال السابق إلى "جوسيبي مياتزا" في غضون ساعات، ليجمع شمله بزميله البلجيكي روميلو لوكاكو تحت قيادة أنطونيو كونتي.

وقال الصحفي عبر حسابه على تويتر "أليكسيس سانشيز إلى الإنتر، تم الاتفاق مع مانشستر يونايتد".

حال الأندية التي تريد التعاقد مع نيمار 😅 pic.twitter.com/3R3h9pOqQc

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 27, 2019

وبالتزامن مع تغريدة الصحفي، أكدت العديد من الصحف الإيطالية أن الصفقة ستتم على صورة إعارة مرفقة بشرط إلزامي لانتقال اللاعب إلى الإنتر بعقد دائم قبل انتهاء مدة الإعارة.

وتُفيد أغلب التقارير المتداولة في آخر ساعات الثلاثاء، أن لاعب أودينيزي السابق، سيطير إلى ميلانو صباح الأربعاء للخضوع للفحص الطبي، الذي سيعقبه الإعلان الرسمي عن كافة تفاصيل الصفقة، ويُقال إن اللاعب وضع توقيعه المبدئي على عقد ارتباطه بكتيبة المدرب أنطونيو كونتي.

وكان الإنتر قد استهل رحلة البحث عن أول لقب "سيري آ" منذ موسم 2009-2010، بالاستعراض على ليتشي برباعية نظيفة في سهرة الإثنين في ختام مواجهات الأسبوع الأول.