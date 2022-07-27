قضية قانونية عائلية تحرم الهلال من إيجالو بمعكسر برمنجهام

مفاجأة غير متوقعة في معسكر الهلال

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي الهلال؛ بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، عن قائمة الزعيم المسافرة إلى مدينة برمينجهام الإنجليزية، لخوض معسكر تدريبي استعدادًا للموسم المقبل 2022-2023، حيث شهدت غياب النيجيري أوديون إيجالو.

لماذا غاب إيجالو عن قائمة الهلال المسافرة إلى إنجلترا؟

أعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قائمة الهلال بالكامل، والتي شهدت غياب أوديون إيجالو في مفاجأة غير متوقعة.

الهلال أكد على أنه تم تخصيص برنامجًا تدريبيًا للاعب أوديون إيجالو، برفقة أحد أعضاء الجهاز الفني في مقر النادي بالعاصمة السعودية الرياض، طول مدة المعسكر.

وأشار الهلال إلى أن غياب إيجالو عن معسكر برمنجهام يأتي بسبب تعذر السفر مع الفريق الأزرق لأسباب قانونية مستجدة بشأن قضية عائلية خاصة باللاعب النيجيري.

من المتواجد في قائمة الهلال بمعكسر برمنجهام؟

وجاءت قائمة الهلال كالآتي: "عبد الله عطيف، محمد البريك، خليفة الدوسري، علي آل بليهي، جوستافو كوييار، عبد الله عطيف، لوسيانو فييتو، ياسر الشهراني، عبد الله الحمدان، ماتيوس بيريرا، ناصر الدوسري، موسى ماريجا، أندريه كاريلو، جانج هيون سو، محمد العويس، عبد الإله المالكي".

كما تواجد أيضًا: "فواز الطريس، محمد كنو، سالم الدوسري، حبيب الوطيان، عبد الله الجدعاني، حمد العبدان، محمد القحطاني، ناصر الهدهود، سعود عبد الحميد، محمد الخيبري، محمد جحفلي، حمد اليامي، ميشايل ديلجادو".

ومن المقرر أن ينضم مصعب الجوير وعبد الله رديف للمعسكر، بعد انتهاء المشاركة مع المنتخب السعودي للشباب، الذي يشارك حاليًا في بطولة كأس العرب تحت 20 سنة".