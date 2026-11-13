بعد خبر "الجلسة السرية".. تحذيرات من عقوبات قوية في قضية جواو فيليكس

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حلقة جديدة من جدل مستقبل فيليكس..

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حذر القانوني والناقد الرياضي خالد الشعلان، من إمكانية تصاعد قضية البرتغالي جواو فيليكس، نجم عملاق الرياض النصر؛ وذلك بعد المعلومات التي أدلى بها الإعلامي سعيد الهلال، في الساعات القليلة الماضية.

الهلال كشف عن جلوس فيليكس، مع شخصية كبيرة في أحد الأندية الجماهيرية؛ لبحث إمكانية التعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم، بعد نهاية عقده مع النصر.

ويرتبط النجم البرتغالي بعقدٍ مع فريق النصر الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2027؛ حيث يدخل "الفترة الحرة" التي تسمح له بالتوقيع مع أي نادٍ آخر، في شهر يناير القادم.

* تحذيرات من عقوبات قوية في قضية فيليكس

وفي هذا السياق.. حذر الشعلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، من عقوبات قوية في قضية جواو فيليكس؛ حال ثبوت مخالفة أحد الأندية الجماهيرية للوائح الاحتراف، خلال تحركاته للتعاقد مع اللاعب.

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وأشار القانوني الرياضي إلى أن فيليكس، لم يدخل الفترة التي تجيز له إبرام عقد مع نادٍ آخر بعد؛ لذا فإن التفاوض معه الآن، يُعد مخالفة للضوابط المنصوص عليها في المادة 24/6 من لائحة الاحتراف السعودية.

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وبناءً على ذلك؛ أوضح الشعلان أن العقوبات التي يمكن توقيعها على النادي المخالف، وفقًا للمادة 64، تشمل ما يلي:

* أولًا: غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال سعودي.

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* ثانيًا: الحرمان من تسجيل لاعبين جدد لمدة لا تزيد على فترتي انتقالات.

المثير في الأمر أن أكثر من إعلامي سرّب في الفترة القليلة الماضية، أن عملاق الرياض الهلال يفكر في ضم فيليكس؛ وذلك بعد نهاية عقده مع فريق النصر الأول لكرة القدم، في 30 يونيو 2027.

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جدير بالذكر أن جواو فيليكس انضم إلى النصر في صيف عام 2025، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي؛ حيث سجل 33 هدفًا وصنع 30 آخرين خلال 61 مباراة رسمية، مع التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي.