قضية جريزمان تشتعل .. رئيس أتلتيكو يكذب برشلونة بشأن مقاضاة ناديه

الحرب تتواصل بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بشأن قضية جريزمان.

يواصل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني حملته الاستفزازية ضد غريمه برشلونة، حتى لا يدفع مبلغًا يصل إلى 40 مليون يورو من أجل التعاقد بشكل نهائي مع الفرنسي أنطوان جريزمان.

النجم الفرنسي شارك حتى الآن في كل المباريات التي لعبها أتلتيكو مدريد منذ بداية الموسم، لكنه كان دائمًا يدخل إلى الملعب بعد الدقيقة 63 من زمن المباراة.

المرة الأخيرة كانت مساء السبت، حين تمكن أتليتكو مدريد من الفوز على سيلتا فيجو بنتيجة 4-1، وظهر جريزمان أيضًا في المباراة بعد الدقيقة 60.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تكرار دخول جريزمان بعد الدقيقة 60 منذ بداية الموسم يعمق فكرة أن أتلتيكو مدريد يستفز برشلونة.

الفكرة في أن عقد إعارة جريزمان إلى أتلتيكو مدريد يجبر "الروخيبلانكوس" على دفع 40 مليون يورو في حالة مشاركة الفرنسي لمدة 45 دقيقة في 50% من مباريات الموسم الثاني في الإعارة.

ويبدو أن أتلتيكو مدريد يحاول تخطي هذا الشرط بموافقة الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب الفريق، وجريزمان نفسه.

قرر برشلونة اتخاذ إجراءات بشأن هذه المسألة، وأعلن من خلال بيان رسمي أنه سيقاضي أتلتيكو مدريد لخرقه للعقد بين الطرفين.

لكن إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد نفى علمه برفع برشلونة لقضايا على ناديه، حيث قال: "لا أعرف، لم يأت إلينا أي شيء، لا نعرف ما إذا كانت تتم مقاضاتنا".

سيريزو لم يرغب في الخوض في ما إذا كان تفسير برشلونة للعقد صحيحًا، حيث يجادل النادي الكتالوني بأن المشاركة في 50% من عدد المباريات على مدار موسم واحد.

فيما يفهم أتلتيكو مدريد أن يتخطى جريزمان نسبة 50% من المباريات التي يشارك فيها جريزمان أساسيًا مع الفريق خلال موسمي الإعارة.

تفسير ذلك البند حول العلاقة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى ما يشبه الحرب، خاصة وأن عقد جريزمان مع "البلوجرانا" يمتد حتى صيف 2024، لذلك إذا ما عاد إلى "كامب نو" بعد هذه الأزمة قد يقضي عامًا صعبًا مع "البلوجرانا".