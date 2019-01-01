قصي الفواز : لم نفاوض مارفيك لخلافة بيتزي ونعتذر للجماهير السعودية

الأخضر سيطر وقدم مباراة جيد أمام اليابان ولكننا أضعنا العديد من الفرص

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، اعتذاره للجماهير السعودية على خروج المنتخب الأول من منافسات كأس آسيا 2019.

وخرج الأخضر السعودي عقب الهزيمة أمام المنتخب الياباني من دور الـ16 بكأس آسيا، عقب الهزيمة بهدف يتيم.

الفواز قال في تصريحاته لقناة العربية : عملنا على استقرار الجهاز الفني للمنتخب بعد نهاية بطولة كأس العالم وجددنا عقد بيتزي، وبالتأكيد من الصعب الوقوف على أسباب التي أدت إلى خروج المنتخب خلال يوم واحد بعد المباراة. اختيارات المحررين قبل ميسي.. أساطير زاملت بواتينج صفقة برشلونة في سوق انتقالات يناير 2019

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المسؤول السعودي أشاد بالأداء قائلاً : الأخضر سيطر وقدم مباراة جيد أمام اليابان ولكننا أضعنا العديد من الفرص.

وحول طريقة لعب المدير الفني قال : بالتأكيد تم النقاش مع بيتزي حول أسلوب الفريق، ولكن تبقى فلسفة المدرب بالأسلوب الذي ظهر به الأخضر، وفي النهاية القرار يعود إليه.

🗨️- قصي الفواز: طرحنا اسماء عديدة على المدرب بيتزي فيما يخص منطقة الهجوم، وهو صاحب القرار النهائي. pic.twitter.com/hggNv3eJiT — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 22, 2019

وبخصوص معاناة المنتخب من عدم تواجد مهاجم صريح في قائمته، أوضح رئيس الاتحاد: هناك عناصر لم يتم اختيارها، لكن المدرب هو من يختار ويحاسب على كل اختياراته.

ورداً على تواصل اتحاد الكرة مع المدرب الهولندي مارفيك لقيادة الأخضر في الفترة المقبلة، نفى ذلك تماماً كاشفا عن إجراء العديد من التغيرات في العمل الذي يتطلب دماء جديدة.

وأنهى الفواز تصريحاته للعربية ليشير إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، سيقوم بدراسة كافة الأمور الفترة المقبلة ومن ضمنها سيتم تقييم موضوع تواجد ثمانية أجانب في المواسم المقبلة.