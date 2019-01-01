قصي الفواز: صوت السعودية بانتخابات الاتحاد الآسيوي للمرشح الإماراتي

الصوت السعودي سيذهب إلى محمد خلفان الرميثي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد قصي الفواز، رئيس اتحاد الكرة السعودي، على أن صوت المملكة العربية السعودية في انتخابات الاتحاد الآسيوي، سيذهب إلى الإماراتي محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية.

الفواز أضاف خلال تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "المرشح الإماراتي وقع عليه الاختيار السعودي في سباق المنافسة على منصب رئاسة الاتحاد الآسيوي.

وتحدث رئيس الاتحاد السعودي عن مشاركة الأخضر في كأس آسيا، حيث قال: "بكل تأكيد سأكون واثقاً من أن منتخب بلادي سيكون على قدر التطلعات، وليس لدي أي قلق من هذا الجانب".

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وعن سبب عدم إيقاف الدوري السعودي، قال الفواز: "لا توجد أسباب، سوى أن الموسم في السعودية أصلاً بدأ متأخراً، ولذا لم يكن من الأنسب أن يتم تأجيل الدوري خلال البطولة القارية بشكل كلي".

واختتم قصي الفواز تصريحاته متحدثًا عن إلغاء نظام الـ8 أجانب قائلًا: "الثمانية لاعبين أجانب تجربة وبكل تأكيد أي عمل جديد يتم تقييمه وموضوع تقليص الأجانب تحت الدراسة والتقييم لبحث الإيجابيات والسلبيات ولكن لا يمكن الجزم أنه سيتم العودة إلى عدد 5 لاعبين أجانب ما دامت الأمور تحت الدراسة".

ويتنافس الرميثي على منصب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمام البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم، والقطري سعود المهندي.