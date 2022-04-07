قصص مارادونا لا تنتهي .. قميص يد الرب يثير الجدل من جديد

طرح اللاعب الإنجليزي ستيف هودج الذي بدل قميصه مع دييجو أرماندو مارادونا بعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم 1986 قميص الأسطورة الأرجنتيني للبيع في مزاد.

حتى قميص مارادونا يثير الجدل

ولكن حتى قميص مارادونا، شأنه شأن صاحبه مثير للجدل، فعائلة الأرجنتيني أعلنت أن هذا القميص الذي يرجح أن يصل ثمنه إلى 4 ملايين يورو في المزاد ليس هو الذي سجل به هدف "يد الرب" الشهير ضد إنجلترا.

ابنة مارادونا دالما، وزوجته السابقة كلاويا فيلافاني أكدا أن القميص الذي سجل به مارادونا هذا الهدف إضافة إلى هدفه الإعجازي الآخر في ذات المباراة بحوزة شخص آخر، وليس هو المطروح في مزادات "سوثيبيز" الشهيرة.

ليس هو!

دالما مارادونا أشارت في تصريحات لـ"راديو مترو" إلى أن "هذا القميص لم يكن الذي ارتداه والدي في الشوط الثاني، أنا واثقة أن هودج لا يملك هذا القميص وأعرف من يملكه، ولا أريد قول ذلك لأن هذا ضرب من الجنون".

أما زوجته السابقة فأكدت: "هذه هي كلمتنا ضد ما يقوله ذلك اللاعب السابق، لا أعتقد أنه يريد المال وإن كان المزاد سيجلب له كثيرًا منه، سيكون من الأفضل عمومًا أن يشتريه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم".

اللاعب السابق لأندية نوتنغهام فورست وتوتنهام وأستون فيلا والذي كان ينشط في خط الوسط أعلن من قبل عن "فخره بحمل هذا القميص لنحو 35 عامًا، منذ تبادلت مع دييجو القمصان في الممر المؤدي إلى غرف الملابس عقب هذه المباراة الشهيرة".

وأضاف: "لقد كان فخرًا كبيرًا أن أبدل القميص مع أعظم اللاعبين على مر العصور، وسعادة كبيرة لمشاركة هذا للجميع".