"قصة من أجل الأبناء" .. نجم كندا يتحدث عن مواجهته مع ليونيل ميسي

مواجهة ميسي غالبًا ما تكون حدثًا غير عادي

مواجهة ليونيل ميسي ليست مثل أي مواجهة أخرى، إذ غالبًا ما تترك ذكرى خالدة لدى منافسيه، وهذا ما أكده مارك أنتوني كاي نجم منتخب كندا وفريق نيو إنجلاند ريفوليوشن الأمريكي.

لاعب الوسط صاحب الـ29 عامًا مستبعد من قائمة كندا لكوبا أمريكا بسبب الإصابة، ولذا غاب عن مواجهة ميسي والأرجنتين الأخيرة والتي انتهت لصالح أبطال العالم 2-0.

كاي واجه ميسي خلال مباريات الدوري الأمريكي، لقاء انتهى لصالح إنتر ميامي 4-1، وقد تحدث عن تلك المواجهة قائلًا للموقع الرسمي لفيفا "ميسي رجل هادئ جدًا، لا يقول أي شيء في الملعب لخصومه، لكن مواجهته كانت تحديًا كبيرًا. لديه علاقة لا تُصدق مع سيرجيو بوسكيتش، عمومًا لقد فزت ببعض التدخلات ضده وهذا شيء يُمكنني إخبار أطفالي عنه يومًا ما".

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تابع حول تأثير وصول ميسي للدوري الأمريكي "هو أيقونة عالمية والجميع يُراقبه، لذا فإن قدومه إلى هنا أعطى الدوري دفعة كبيرة. الناس يتحدثون عن الدوري الأمريكي الآن أكثر من أي وقت مضى. قدومه يصب في صالح التغيير الذي يحدث في تلك البطولة والذي سيُفيد الجميع. نحن ممتنون لوجوده ولقراره القدوم إلى هنا، ونكن كذلك كل الاحترام والتقدير لمسؤولي الدوري الذين أقنعوه بالانضمام إلى إنتر ميامي. من الرائع حقًا رؤيته هنا".