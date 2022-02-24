قصة بديربي جدة | مانويل جوزيه تسبب في إغماءات جمهور الأهلي

لا تخلو مباريات ديربي جدة من القصص المثيرة والحكايات، نظرًا لسخونتها ومكانتها ضمن أفضل الديربيات العربية والعالمية، في ظل الشعبية الكبيرة لفريقي الأهلي والاتحاد.

أيام قليلة تفصلنا عن ديربي جدة جديد، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، في مواجهة ستكون قوية بلا شك كعادة الديربي.

وبالرغم من معاناة الأهلي الذي يحتل المركز التاسع بترتيب الدوري السعودي، وتواجد الاتحاد في قمة الترتيب، إلا أن الجميع يعلم جيدًا أن كل هذه الظروف لا تعد مؤشرًا عن أي شيء يخص ديربي جدة.

وبمناسبة ديربي جدة الذي سيقام يوم السبت القادم، نستعيد سويًا الذاكرة للوراء قليلًا، في ديربي جدة الذي جمع بين الأهلي والاتحاد، بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2010-2011..

ماذا حدث في ديربي جدة 2010؟

في بداية استثنائية للبرتغالي مانويل جوزيه مع نادي الاتحاد، المدرب الذي حقق إنجازات تاريخية مع الأهلي المصري، استطاع جوزيه أن يقود العميد لأربعة انتصارات متتالية.

وجاء وقت ديربي جدة بالدوري السعودي، وسط ظروف خاصة، أبرزها عودة القائد واللاعب الأسطوري محمد نور للفريق مرة أخرى، بعد فترة من عقابه بإبعاده عن الفريق الأول.

بدأت المباراة على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل، وسط حماس كبير من المشجعين، حيث كانوا يتواجدون بأعداد كبيرة، خاصة وأن المباراة تُلعب على ملعب الأهلي وليس الاتحاد.

تقدم الجزائري عبد الملك زياية بالدقيقة العاشرة بالهدف الأول، ليضيف زميله النجم البرتغالي نونو أسيس الهدف الثاني بالدقيقة 11، وسط حماس كبير وسعادة لجماهير الاتحاد.

وقلص الفارق معتز الموسى بالدقيقة 33 بهدف للنادي الأهلي، قبل أن يضيف باولو جورج الهدف الثالث للاتحاد بالدقيقة 78 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة النجم محمد نور، لتكتمل فرحة الجماهير التي استمتعت بمشاركته والمستوى الرائع الذي دائمًا ما يظهر به في مثل تلك المباريات الكبيرة.

ما هي قصة أزمة مانويل جوزيه ومحمد نور؟

قبل بداية موسم 2010-2011، تولى مانويل جوزيه مهمة تدريب الاتحاد، في صفقة كانت تاريخية، نظرًا لما حققه مع الأهلي المصري، وقرر وقتها إقامة معسكرًا تدريبيًا للفريق في بلاده البرتغال.

وخلال هذا المعسكر حدثت أزمة بين جوزيه ومحمد نور، سببها عدم التزام الأخير، وغيابه عن التدريبات بدون إذن من جانب الجهاز الفني للعميد بقيادة المدرب البرتغالي.

الأزمة بدأت عندما قام جوزيه بتقسيم لاعبي الاتحاد إلى مجموعتين، من أجل الخضوع للكشف الطبي قبل انطلاق المعسكر الإعدادي، ولكن محمد نور غاب عن الكشف بدون إذن.

جوزيه رفض دخول نور إلى التدريبات بسبب غيابه عن الكشف الطبي، وتدخل لاعبي الاتحاد وطالبوا من جوزيه منه فرصة أخرى للكشف الطبي، مؤكدين على أن نور لديه ظروف خاصة منعته.

وتجاوب المدرب البرتغالي مع طلبات لاعبي الاتحاد، ومنح نور فرصة أخرى من أجل إجراء الكشف الطبي، ولكن حدث ظرف جديد منع محمد نور من الخضوع للكشف، ليقرر جوزيه استبعاده من قائمة الفريق المسافرة إلى البرتغال للدخول في المعسكر الإعدادي.

مانويل تعامل مع هذا الموقف بحزم وشدة، حيث تم توقيع عقوبة بإبعاده من الفريق الأول، والتدرب مع الفريق الأولمبي تحت 23 عامًا، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة بين الطرفين، انتهت في ديربي جدة.

كيف تسبب مانويل جوزيه في إغماءات بديربي جدة؟

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شهدت مدرجات جماهير الأهلي خلال مباراة الديربي، حدوث حالات إغماءات كثيرة بين الجماهير، خاصة بعد استقبال الراقي لهدفين بعد مرور 10 دقائق فقط من المباراة.

الهدف الأول سجله عبد الملك زياية بالدقيقة العاشرة، ثم أضاف زميله البرتغالي نونو أسيس الهدف الثاني بالدقيقة 11 لتحدث هنا حالات الإغماءات في المدرجات.

وتدخل بشكل سريع رجال الهلال الأحمر في المدرجات، من أجل إسعاف الجماهير التي تعرضت للإغماءات، وكانت المباراة في الدقائق الأولى!

رجال الهلال الأحمر قاموا بعملهم على أكمل وجه، وقاموا بتوفير الخدمات الصحية للمشجعين، حتى استعادوا وعيهم، بعد الصدمة الكبيرة التي تعرضوا لها بعد تلقي هدفين أمام الاتحاد، والمستوى المتواضع للاعبي الأهلي.

مانويل جوزيه استطاع في أول ديربي جدة أن يتسبب في حالات إغماء بمدرجات الأهلي، بسبب المستوى الرائع الذي قدمه الاتحاد تحت قيادته في انطلاقته التاريخية.

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