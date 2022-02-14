قشر الموز والرياح .. كلوب يواصل حججه المعتادة رغم الانتصار!

أصبح اختلاق الأعذار عادة بالنسبة إلى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، وهذه المرة وجه اللوم إلى الرياح، وقشر الموز.

ليفربول نجح يوم الأحد من تحقيق الفوز بشق الأنفس على بيرنلي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "تيرف مور" في بيرنلي.

كلوب أكد أن ليفربول تفادي الانزلاق على "قشرة موز" ليواصل الصراع مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات ما بعد المباراة: "لقد لعبنا في المطر والرياح، كل شيء هنا اليوم كان بمثابة الإعداد لقشرة موز لتعطيلنا، كنا مستعدين لذلك، وسجلنا هدفًا من ركلة ثابتة رائعة".

وأضاف: "لم يكن علينا فعل الكثير، لأكون صادقًا، لأن كرة القدم في هذه الرياح كانت صعبة للمدافعين، الرياح كانت تأتي من جميع الاتجاهات، لعبنا ضد الظروف وعانينا، وأنا سعيد حقًا بذلك".

وأكمل: "أعرف مدى صعوبة القدوم إلى هذا الملعب، خاصة اليوم، وأنا راضٍ تمامًا عما فعله الأولاد".

يذكر أن ليفربول حقق الفوز الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، متخلفًا بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

ويوجه ليفربول أنظاره الآن إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يتوجه إلى إيطاليا لمواجهة إنتر في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، قبل أن يواجه نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي يوم السبت لحساب الجولة 26 من المسابقة.

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