قسنطينة: لا بديل عن الفوز على الإسماعيلي "الجريح"

هل يتمسك الإسماعيلي بأمل الصعود لربع نهائي الكونفدرالية؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد طارق عرامة، المدير الإداري لنادي شباب قسنطينة الجزائري، على ضرورة الفوز على الإسماعيلي، من أجل الاقتراب من التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية.

شباب قسنطينة سيستضيف الإسماعيلي مساء غدٍ السبت، بالجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

عرامة قال خلال تصريحات للإذاعة الجزائرية: "الحصول على نقاط مباراة الإسماعيلي أمر مهم جدًا، لأن الفوز سيقربنا من التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية".

وتابع: "نريد حسم صدارة المجموعة، ولذل كأقول أنه لا بديل عن تحقيق الفوز على الإسماعيلي في مباراة غدًا".

المدير الإداري للفريق الجزائري أردف: "بالرغم من أن الفريق يعاني من غيابات مهمة، ولكنه يمتلك الفريق لكل المقاومات التي تسمح له بتحقق الفوز".

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ودعا عرامة جماهير شباب قسنطينة لدعم اللاعبين في المباراة حتى النهاية، من أجل المساعدة في تحقيق الفوز، وإهداءه لجميع الجماهير".

طارق عرامة أشار إلى أن الإسماعيلي فريق جريح، ويبحث عن تحقيق الفوز لأن ليس لديه ما يخسره، من أجل الصعود.

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ويسعى الإسماعيلي لتحقيق الفوز، من أجل التمسك بأمل الصعود، حيث يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين، بينما يتصدر قسنطينة المجموعة الثالثة.