قريبًا .. الاتحاد يشارك في برنامج عالمي لتحليل الأداء

الإدارة توافق على طلب كاريلي

أفادت تفارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي الاتحاد وافقت على طلب المدرب البرازيلي كاريلي، لرفع معدل لياقة وأداء اللاعبين فيما تبقى من الموسم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" المحلية، فإن الإدارة رحبت بطلب كاريلي، بالاشتراك في برنامج عالمي لتحليل أداء اللاعبين.

وأوضح التقرير أن المدرب شدد على ضرورة الاستفادة من البرنامج، وذلك لرفع كفاءة وجودة الفريق، وبالتبعية تحسين نتائجه على مستوى دوري كأس محمد بن سلمان.

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ومن المقرر أن يشارك نجم الفريق فهد المولد في البرنامج، بعد عودته من برنامجه التأهيلي، بالتزامن مع انتهاء فترة إيقافه عن التدريب، على خلفية إيقافه لمدة عام من قبل لجنة الرقابة على المنشطات.

ورغم تخبط أوضاع العميد على مستوى دوري الأمير محمد، إلا أنه يسير بشكل جيد في بطولة كأس محمد السادس للأندية، بوصوله للدور نصف النهائي.

وسيكون الاتحاد على موعد مع مواطنه الشباب لتحديد هوية المتأهل للمباراة النهائية، والذي سينتظر الفائز من الإسماعيلي والرجاء.

تجدر الإشارة إلى أن ممثل العاصمة الثانية يقبع في المرتبة الثانية عشر في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي، بجمع 23 نقطة في 21 مباراة.