قرعة نارية للعرب في كأس العالم .. ومجموعة الموت تجمع الكبار بقطر 2022

أقيمت قرعة كأس العالم قطر 2022 في الدوحة مساء الجمعة قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم في دولة للمرة الأولى في التاريخ.

القرعة قسمت الفرق الصاعدة لكأس العالم لثماني مجموعات، حيث تتصدر قطر المجموعة الأولى، وتم توزيع المنتخبات السبعة الأخرى بحسب التصنيف على رأس المجموعات المتبقية.

أما المنتخبات المتأهلة التي تتواجد في المراكز بين 8-15 في تصنيف فيفا فسوف تتواجد في التصنيف الثاني، والمنتخبات من 16 إلى 23 في التصنيف الثالث.

في حين يضم التصنيف الرابع المنتخبات التي تحتل الترتيب من 24 إلى 28 إضافة إلى المنتخبين المتأهلين من المواجهتين القاريتين في الملحق بين آسيا - أمريكا الجنوبية/ الكونكاكاف - أوقيانوسيا. إضافة إلى المنتخب المتبقي من الملحق الأوروبي.

إليكم فيما يلي نتائج قرعة كأس العالم الذي ينطلق في 21 من نوفمبر بالعام الجاري ويستمر حتى 18 من ديسمبر.

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المجموعة الأولى:

قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا.

المجموعة الثانية:

إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، الفائز من الملحق الأوروبي.

المجموعة الثالثة:

الأرجنتين، المملكة العربية السعودي، المكسيك، بولندا.

المجموعة الرابعة:

فرنسا، الفائز من الملحق الدولي الأول، الدنمارك، تونس.

المجموعة الخامسة:

إسبانيا، الفائز من المحلق الدولي الثاني، ألمانيا، اليابان.

المجموعة السادسة:

بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا.

المجموعة السابعة:

البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون.

المجموعة الثامنة:

البرتغال، غانا، أوروجواي، كوريا الجنوبية.