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كأس الاتحاد الإنجليزي

قرعة كأس الاتحاد: مانشستر سيتي يصطدم مجددًا بتشيلسي

جول العربي
12:00 ص غرينتش+2 29‏/11‏/2022
FA Cup trophy general view Wembley
مواجهات الكبار بالدور الثالث من كأس الاتحاد

أوقعت قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي تشيلسي بمواجهة صعبة أمام بطل إنجلترا مانشستر سيتي بالدور الثالث من المسابقة.

وأقيمت قرعة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم، الإثنين، وأظهرت مواجهات قوية.

تستضيف كتيبة جوارديولا البلوز على ملعب الاتحاد مرة أخرى في السابع من يناير ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد يومين فقط من لقاء الفريقين في الخامس من يناير المقبل بالدوري الإنجليزي.

سوف تكون مباراة صعبة على جراهام بوتر ولاعبيه، بعد هزيمتهم في آخر مبارياتهم بملعب الإتحاد بهدفين دون مقابل، والخروج من كأس الرابطة على يد مانشستر سيتي.

وتشهد الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي لقاءات قوية، فأوقعت القرعة مانشستر يونايتد في مواجهة إيفرتون، وبورتسموث يواجه توتنهام.

كما يجد ليفربول نفسه في صدام مع وليفز، أما متصدر الدوري الإنجليزي حاليًا أرسنال يواجه أوكسفورد يونايتد.

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