قرعة كأس الملك؟ "خربانة خربانة بالنصر"

تعجب الإعلامي الرياضي خالد العقيلي من حالة التشاؤم التي سيطرت على جمهور نادي النصر السعودي، عقب الإعلان عن نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، موضحًا أن العالمي لن يخسر أكثر مما يخسره حاليًا.

ما هي نتائج القرعة؟

قرعة دور الـ16 من كأس الملك وضعت العالمي في مواجهة أمام الاتفاق، فيما يلتقي الهلال بالرائد، لكن الأزمة الأكبر بدور الـ8.

حال نجاح الزعيم والعالمي في العبور من دور الـ16، فسيلتقيان في دور الثمانية، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين. (طالع التفاصيل من هنا)

"خربانة خربانة"

العالمي يمر حاليًا بتراجع كبير على مستوى الأداء والنتائج، كلفه وداع دوري أبطال آسيا من نصف النهائي، بالهزيمة أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك.

وعقب الوداع القاري، فقد النصر ثماني نقاط محلية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بالتعادل أمام الفيحاء 1-1، والخسارة أمام الاتفاق والشباب، بالجولات 9 و10 و11.

لذلك جاء تعليق العقيلي على قرعة كأس الملك، كالتالي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لماذا التشائم من بعض جماهير النصر للقرعة، انت اول عدي من الاتفاق، والهلال يعدي من الرائد بعدها لها الف حل.

"ان فزت خير وبركه واعاده شي من الهيبه وان خسرت هي خربانه خربانه ..!!".

لماذا التشائم من بعض جماهير #النصر للقرعة

انت اول عدي من #الاتفاق

و #الهلال يعدي من #الرائد بعدها لها الف حل

ان فزت خير وبركه واعاده شي من الهيبه وان خسرت هي خربانه خربانه ..!! #قرعة_كأس_الملك — خالد العقيلي (@aboazaz05) November 8, 2021

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