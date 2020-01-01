قرعة كأس ملك إسبانيا | مواجهات قوية بدون كلاسيكو

برشلونة يتجنب ريال مدريد وموعد الكلاسيكو يتأجل في كأس الملك

جنبت قرعة الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا مواجهة العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، وأجلتها إلى إشعار آخر، ولكنها حملت مواجهات قوية.

وسيصطدم ريال مدريد بريال سوسيداد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بينما سيخرج برشلونة في مواجهة محفوفة المخاطر إلى سان ماميس لمواجهة أتلتيك بيلباو.

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بينما سيواجه حامل لقب البطولة فالنسيا غرناطة في أرض الأخير، وسيستضيف مفاجأة البطولة والذي أقصى إشبيلية ميرانديس فياريال.

وودع المسابقة كل من أتلتيكو مدريد وإشبيلية، في نسخة من كأس الملك يبدو عليها المفاجآت بشكل أكبر من المواسم السابقة.

ومن المقرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي الأسبوع المقبل، وتحديدًا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، في حين ستقام قرعة الدور قبل النهائي بين الفرق الفائزة يوم الجمعة القادم.

برشلونة يقترب من حسم صفقتين

يذكر أن الجميع ينتظر مواجهة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بعد الصدام الذي حدث بينهما في الدور نصف النهائي من الموسم الماضي.