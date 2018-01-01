قرعة كأس ملك إسبانيا | ريال مدريد وبرشلونة وفرصة الانتقام بثمن النهائي

هل يمر ريال مدريد من عقبة ليجانيس مرة أخرى أم يواصل السقوط؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أقيمت قرعة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، لموسم 2016-17، والتي شهدت مواجهات متوازنة، بعيدًا عن القمم المبكرة، في نسختها الـ117.

ومنحت قرعة ثمن النهائي، الفرصة لقطبي الكرة الإسبانية للانتقام، بعدما وقع ريال مدريد مع ليجانيس الذي أقصاه الموسم الماضي من ربع النهائي، بينما برشلونة سيلتقي ليفانتي الذي كبّده أضاع على البلاوجرانا فرصة تحقيق لقب دوري اللاهزيمة، بالفوز بنتيجة 4-5.

وجاءت قرعة دور الـ16 كالتالي فيما تبقى من مباريات، حيث يلتقي خيتافي مع بلد الوليد، ريال بيتيس أمام ريال سوسيداد، أتليتك بلباو أمام إشبيلية، سبورتينج خيخون أمام فالنسيا، وأتلتيكو مدريد أمام فالنسيا، وأخيرًا فياريال أمام إسبانيول.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب بين الثامن والعاشر من يناير المقبل، على أراضي الفرق المذكورة أولاً، على أن تقام مباريات الإياب في الأسبوع التالي مباشرة.

هذا هو الفريق الأفضل بالجولة الأوروبية، ما هو اختيارك؟ pic.twitter.com/5ndHVKqtV7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 13, 2018

ويضم دور الـ16 فريقًا وحيدًا من الدرجة الثانية، وهو سبورتنيج خيخون حيث يلتقي فالنسيا الإسباني الذي يتراجع أداءه الموسم الحالي.

ويعد الإسباني المخضرم، اريتز أدوريز مهاجم أتليتك بلباو ومعه الكاميروني كارل إيتو إيكيمبي في الصدارة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 4 أهداف.

ويدافع برشلونة عن لقبه للموسم الرابع على التوالي، حيث ستقام مباراة النهائي في الخامس والعشرين من مايو 2019، ولم يتم تحديد أرضية الملعب المستضيف حتى الآن

ويعد برشلونة الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 30 بطولة، مقابل 23 لأتليتك بلباو، ثم ريال مدريد برصيد 19 بطولة.