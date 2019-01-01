قرعة كأس الملك - الفيصلي والفتح في طريق الهلال والاتحاد

طريق سهل للنصر والأهلي

أجرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرعة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، في فندق ماريوت بالرياض.

مراسم القرعة كان من المقرر أن تقام أمس الإثنين، إلا أن لجنة المسابقات قررت ترحيلها لمدة 24 ساعة، لتقام اليوم.

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وأسفرت القرعة، عن خروج الاتحاد لمواجهة الصفا، بينما يستضيف الهلال فريق الجبلين.

أما النصر فيستضيف على أرضه البكيرية، في الوقت الذي يحل به الأهلي ضيفًا على النجوم.

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي:

العين × التعاون

أبها × العربي

نجران × الفتح

الأخدود × أحد

الاتفاق × الطائي

جدة × الفيصلي

ضمك × الجبلين

العدالة × الروضة

الشعلة × الشباب

الوحدة × الخليج

الرائد × المجزل

الفيحاء × الدرع

وحال تخطي الهلال دور الـ32، فإنه يلاقي الفائز من مواجهة جدة والفيصلي، على أن يلاقي الاتحاد الفائز من مواجهة نجران والفتح، حال صعوده كذلك.

أما النصر فينتظره الفائز من لقاء ضمك والجبلين حال التأهل، والأهلي ينتظره الفائز من الفيحاء والدرع إذا عبر دور الـ32.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ32 في الفترة من الثالث وحتى السابع من ديسمبر المقبل، على أن ينطلق دور الـ16 في الأول من يناير وينتهي في اليوم الثالث.

وتشهد الفترة من 16 وحتى 18 يناير مباريات دور الـ8، ودور الـ4 في يومي 15 و16 مارس.

يذكر أن التعاون صاحب لقب النسخة الماضية من كأس الملك، حيث تغلب على الاتحاد بثنائية مقابل هدف وحيد، في اللحظات الأخيرة، على ملعب الملك فهد الدولي.