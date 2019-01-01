قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي .. مواجهات صعبة لمانشستر وليفربول وسهلة لباقي كبار البريميرليج

نتائج دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي، لدور الـ 64، عن مواجهات قوية في انتظار مانشستر يونايتد وليفربول، ومواجهات سهلة لباقي كبار البريميرليج.

ومن المنتظر أن تُقام مباريات الدور الثالث من البطولة، يوم 4 يناير القادم، وستكون قرعة دور الـ 32 في السادس من الشهر ذاته.

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وسيلعب مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون في مباراة بطعم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الذئاب.

وسيخوض ليفربول، ديربي الميرسيسايد، عندما يواجه جاره إيفرتون للمرة الثانية في أقل من شهر، إذ سيلعب الطرفان مباراة الدوري مساء الأربعاء القادم.

وسيدافع حامل اللقب مانشستر سيتي عن لقبه، عندما يستضيف بورت فالي، ويلعب أرسنال مع ليدز يونايتد.

وسيواجه تشيلسي نظيره نوتنجهام، ويحل توتنهام ضيفاً على ميدلزبره في ملعب الأخير.