قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي | برايتون يصطدم بمانشستر سيتي في نصف النهائي

مانشستر سيتي لم يحقق بطولة كأس الاتحاد منذ 2011 وآخر نهائي في 2013

أوقعت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد فريق مانشستر سيتي في مواجهة برايتون بينما يلعب وولفرهامبتون مع مع واتفورد.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل على حساب سوانزي بينما أقصى واتفورد كريستال بالاس وصعد وولفرهامبتون على حساب مانشستر يونايتد.

وتُقام المباريات يومي 6 و7 أبريل المقبل على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن.

وكانت آخر مرة حقق فيها مانشستر سيتي بطولة كأس الاتحاد في موسم 2010-2011 كما وصل لنهائي 2013 ولكن خسر المباراة أمام ويجان.

بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتزنز، حصد بطولة كأس الرابطة مرتين والدوري الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرة ولم يسبق أن حقق هذه البطولة.

جدير بالذكر أنّ السيتزنز حصد اللقب 5 مرات وكان الوصيف في 5 مناسبات، كما أنّ أرسنال أكثر الفرق تتويجًا بهذه البطولة بواقع 13 مرة يليه مانشستر يونايتد صاحب الـ 12 لقبًا.