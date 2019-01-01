قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي | برايتون يصطدم بمانشستر سيتي في نصف النهائي
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
أوقعت قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد فريق مانشستر سيتي في مواجهة برايتون بينما يلعب وولفرهامبتون مع مع واتفورد.
وكان مانشستر سيتي قد تأهل على حساب سوانزي بينما أقصى واتفورد كريستال بالاس وصعد وولفرهامبتون على حساب مانشستر يونايتد.
وتُقام المباريات يومي 6 و7 أبريل المقبل على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن.
وكانت آخر مرة حقق فيها مانشستر سيتي بطولة كأس الاتحاد في موسم 2010-2011 كما وصل لنهائي 2013 ولكن خسر المباراة أمام ويجان.
بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتزنز، حصد بطولة كأس الرابطة مرتين والدوري الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرة ولم يسبق أن حقق هذه البطولة.
Semi-final 2️⃣@ManCity v @OfficialBHAFC— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2019
جدير بالذكر أنّ السيتزنز حصد اللقب 5 مرات وكان الوصيف في 5 مناسبات، كما أنّ أرسنال أكثر الفرق تتويجًا بهذه البطولة بواقع 13 مرة يليه مانشستر يونايتد صاحب الـ 12 لقبًا.