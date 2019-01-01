مجموعة سهلة لمصر ونارية للضيوف في قرعة كأس الأمم الأفريقية

نتائج نارية لمجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر هذا العام وللمرة الأولى خلال الصيف وبمشاركة 24 فريقًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر خلال الصيف المقبل وبمشاركة مندوبين عن الـ 24 منتخب المشارك في البطولة.

⭕️كأس أمم إفريقيا 2019 - ما هي المجموعة الأصعب والأسهل لمنتخب مصر🤔🇪🇬

👇https://t.co/HYOXo0GtfH pic.twitter.com/jgTSEq68fu — جول مصر (@goaleg) ١١ أبريل ٢٠١٩

القرعة أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة التي تعد واحدة من أهم الملامح التاريخية لمصر وواحدة من عجائب الدنيا السبع القديمة.

وتمت اقامة القرعة بنظام تصنيف المنتخبات الـ 24 لأربع مستويات، وجاءت التصنيفات كالتالي:

التصنيف الأول: مصر - الكاميرون - السنغال - تونس - نيجيريا – المغرب.

التصنيف الثاني: جمهورية الكونغو الديمقراطية - مالي - كوت ديفوار - الجزائر - غانا – غينيا.

التصنيف الثالث: جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر – كينيا.

التصنيف الرابع: زيمبابوي - غينيا بيساو - ناميبيا - أنجولا - تنزانيا – بوروندي.

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وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - الكونغو الديموقراطية - أوغندا - زيمبابوي

المجموعة الثانية: نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي

المجموعة الثالثة: السنغال - الجزائر - كينيا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: المغرب - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - ناميبيا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - موريتانيا - أنجولا

المجموعة السادسة: الكاميرون - غانا - بنين - غينيا بيساو

جدير بالذكر أن اليطولة من المقرر أن تنطلق في الـ 21 من شهر يونيو المقبل على أن تختتم في الـ 19 من شهر يوليو الذي يليه.