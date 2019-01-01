قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة ونظام البطولة

قريباً سيتقلص عدد المشاركين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى ثمانية فرق فقط،، لكن متى سيتم إجراء القرعة؟ كيف يمكن متابعتها، كل ذلك في هذا التقرير

اقترب موعد المباريات الإقصائية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2018/2019 والتي ستبدأ بدور ربع النهائي والذي سيُلعب في شهر أبريل المٌقبل وذلك بعد أن اقترب دور المجموعات من نهايته مع تبقي جولة وحيدة فقط هي الأخيرة والتي ستُقام يوم 16 مارس المُقبل وستحدد الشكل النهائي للأندية التي ستتأهل لتشارك في الدور المُقبل وتواصل حظوظها في الفوز بالبطولة.

يسعى الأهلي لتعويض إخفاقه في السنوات الماضية عندما خسر نهائيين أمام الوداد المغربي والترجي التونسي وذلك من أجل تحقيق البطولة التاسعة التي طال انتظارها بالنسبة لعشاق المارد الأحمر، ولكنه سيواجه منافسة شرسة من الترجي الذي يعد أحد أفضل أندية القارة في الوقت الراهن بالإضافة إلى مازيمبي الكونجولي الذي يملك في رصيده خمس ألقاب دوري أبطال أفريقيا.

مع اقتراب ربع النهائي، يأخذكم جول في جولة قصيرة لمعرفة كل تفاصيل هذا الدور، موعد القرعة، نظام البطولة بالإضافة إلى العديد من التفاصيل الآخرى.

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ما هو موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ؟

من المقرر إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأربعاء 20 مارس 2019 ميلادياً والذي يوافق 13 رجب 1440 هجرياً.

وستُقام القرعة في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة وستشهد حضور ممثل واحد على الأقل من كل نادي من أجل معرفة خصمهم في الدور المقبل من البطولة، وسيكون ذلك بعد أربعة أيام فقط من انتهاء مباريات دور المجموعات والتي ستُلعب يوم 16 مارس المقبل..

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا:

الحدث الموعد المكان قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018-19 الجمعة 15 مارس 2019 ميلادياً،

8 رجب 1440 هجرياً، مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة

الفرق المرشحة للتأهل ونظام البطولة

لن تكون هناك أي قيود أو قواعد عند إجراء قرعة دور الثمانية حيث سيتمكن أي فريقين من نفس البلد من مواجهة بعضهما البعض، بعكس ما يحدث في مسابقة دوري أبطال أوروبا في مثل هذه المرحلة.

ستتحدد هوية الفرق الثمانية التي ستواجه بعضها البعض في الدور المقبل يوم 20 مارس المقبل ولكنها تظل مجهولة حتى الآن.

ما هي الأندية التي ستتواجد في القرعة؟

الفرق المرشحة للتواجد في ربع النهائي الفرق المرشحة للتوجد في ربع النهائي الوداد البيضاوي أو أسيسك ميموزا صن داونز حوريا أو أورلاندو بايرتس الترجي الإفريقي أو مازيمبي شباب قسنطينة فيتا كلوب أو سيمبا شبيبة الساورة أو الأهلي

ناديان فقط هما من ضمنا التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أفريقيا وهما صن دوانز الجنوب إفريقي بعد أن وصل إلى 10 نقاط وبرغم أن أسيسك ميموزا يملك في جبعته 7 نقاط ولكن خسارة صن دوانز في أخر جولة أمام الوداد وفوز أسيسك سيؤهل صن دوانز لأنه يتفوق في المواجهات المباشرة، كما نجح حامل اللقب الترجي التونسي في الصعود بعد أن وصل إلى النقطة رقم 11 بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه.

يملك كلا من الوداد وأسيك فرصة للتأهل رفقة صن دوانز ولكن الفريق الإيفواري لن يتأهل سوى في حال خسارة الوداد وفوزه على لوبي ستارز، وفي المجموعة الثانية ستحدد نتيجة المواجهة المباشرة بين الثاني حوريا "7 نقاط" وأورلاندو "6 نقاط" البطاقة الثانية برفقة الترجي.

في المجموعة الثالثة تعتبر الأمور شائكة بسبب امتلاك ثلاثة أندية لحظوظ التأهل حتى الجولة الأخيرة، حيث يستضيف مازيمبي ثاني الترتيب برصيد 8 نقاط المتصدر شباب قسنطينة الذي يملك 10 نقاط، وسيلعب الأفريقي صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط أمام الإسماعيلي متذيل المجموعة برصيد نقطتين فقط.

تعد المجموعة الرابعة هي الأكثر تعقيداً لأن الفارق بين أصحاب المركزين الأول والرابع نقطتين فقط، وهو ما يمكن تعويضه في مباراة واحدة وهي الجولة الأخيرة التي سيستضيف فيها الأهلي فريق شبيبة الساورة وسيلعب فيها فيتا خارج ملعبه أمام سيمبا التنزاني.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ستُقام قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2018-19 يوم الأربعاء 20 مارس 2019 ميلادياً، الموافق 13 رجب 1440 هجرياً، وستكون القناة الناقلة لها هي بي إن سبورت، وستخصص المجموعة القطرية قناتها الإخبارية لبث مجريات القرعة على التلفاز.

القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018-19

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018-19 الأربعاء 20 مارس 2019 ميلادياً،

13 رجب 1440 هجرياً، beIN SPORTS NEWS HD

سيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع تغطيةٍ مباشرةٍ ولحظة بلحظة لكافة أحداث قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018-19، وستبدأ مجرياتها قبل انطلاق القرعة بحوالي نصف ساعة، كما أن مجموعة قنوات بي إن سبورتس ستقوم ببثها بالفيديو عن طريق خدمة بي إن كونكت.

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متى ستُلعب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

من المقرر أن تُلعب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في شهر أبريل المقبل، حيث سيتعين على كل فريق أن يستعد لهذه المواجهات المرتقبة لمدة تقل عن الشهر بعد إجراء القرعة ومعرفة الخصم القادم.

وستُلعب مباريات الإياب لهذا الدور في أحد أيام 5، 6 و7 أبريل، على أن تُقام مباريات العودة بعدها بأسبوع واحد في إحدى أيام 12، 13 14 أبريل.

موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا:

المباراة الموعد ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2018/19 5، 6 و7 أبريل 2019 ميلادياً،

29 رجب، 1 و2 شعبان 1440 هجرياً إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2018/19 12، 13 و14 أبريل 2019 ميلادياً،

7، 8 و9 شعبان 1440 هجرياً

ما هو موعد قرعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

من المنتظر إجراء قرعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 20 مارس المقبل أي في نفس يوم قرعة دور ربع النهائي، ومنها سيتمكن محبي كرة القدم من شغل عقولهم بمحاولة توقع الفرق التي قد تتأهل إلى نهائي البطولة طبقاً لتقييماتهم لمستوى المنافسين الأربعة.

موعد قرعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا:

الحدث الموعد المكان قرعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018-19 الأربعاء 20 مارس 2019 ميلادياً،

13 رجب 1440 هجرياً، مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة

ما هو موعد مباريات كل الأدوار الإقصائية؟

من المقرر أن تبدأ مراحل خروج المغلوب من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في شهر أبريل المقبل بدور ربع النهائي، ومن بعده ستلعب لقاءات نصف النهائي في نهاية الشهر وبداية مايو القادم، على أن يلعب ذهاب النهائي إحدى أيام 24 إلى 26 مايو والإياب ما بين 31 مايو أو 1 يونيو.

موعد مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور الـ16 حتى النهائي: