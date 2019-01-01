قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا - الأهلي في مواجهة صعبة وديربي عربي

عماد متعب شارك في سحب القرعة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عن مواجهات قوية، خاصة للأهلي المصري.

مراسم القرعة أجريت منذ قليل بمقر الاتحاد الفريقي بالعاصمة المصرية "القاهرة"، وقام بسحبها عماد متعب نجم الأهلي المصري السابق، والكاميروني باتريك مبوما.

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وجاء نتائج القرعة كالتالي:

الأهلي × صن داونز الجنوب أفريقي

الوداد × هورويا كوناكري الغيني

الترجي التونسي × الرياضي القسنطيني الجزائري

مازيمبي × سيمبا التنزاني

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب أحد أيام 5 أو 6 أو 7 إبريل المقبل، على أن يقام الإياب أحد أيام 12 أو 13 أو 14 من الشهر نفسه.