قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة ونظام البطولة

كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2018-2019، الموعد، القنوات الناقلة، بالإضافة إلى معرفة نظام البطولة في الدور المقبل،

تقترب مباريات دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي والتي ستُلعب في مارس المقبل وتشهد تواجد بعض الأندية العملاقة مثل آرسنال وتشيلسي واللذان يملكان فرصة كبيرة للتواجد في مباريات الدور المقبل، على الرغم من خسارة الجانرز أمام باتي بهدف نظيف ولكن من المتوقع أن يحسم التأهل على ملعب الإمارات، وفي المقابل نجح البلوز في العودة من السويد بفوز ثمين على مالمو بهدفين لهدف.

هبطت بعض الأندية الكبيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لتشارك في دور الـ32 من المسابقة وهم أندية نابولي، فالنسيا والإنتر والذي تأهلوا لثمن النهائي بكل سهولة بعد أن حققوا جميعهم الفوز في مواجهاتهم، ولكل منهم دافع كبير لتحقيق البطولة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم.

في هذا التقرير يقودكم جول لمعرفة موعد قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي 2018-19، كيف يمكن متابعتها؟ بالإضافة إلى معرفة نظام البطولة.

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ما هو موعد قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي؟

ستُقام قرعة الدوري الأوروبي يوم الجمعة المقبل 22 فبراير 2019 والذي يوافق 17 جمادي الأخرة 1440 هجرياً، وذلك في تمام الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة أي الثالثة بتوقيت مكة المكرمة.

موعد قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي 2018-19:

الحدث الموعد المكان قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي 2018-19 الجمعة 22 فبراير 2019 ميلادياً،

17 جمادي الآخر 1440 هجرياً،

14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية مدينة نيون، سويسرا

ما هو نظام إجراء قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي؟

الفرق المتأهلة لدور 16 في الدوري الأوروبي آرسنال بنفيكا تشيلسي دينامو زغرب دينامو كييف آينتراخت فرانكفورت الإنتر كراسنودار نابولي سالزبورج إشبيلية سلافيا براها رين فالنسيا فياريال زينيت سان بطرسبرج

ستتواجد بعض الأندية الكبيرة مثل آرسنال، تشيلسي، إشبيلية، نابولي، فالنسيا والإنتر في دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي، وهذ يعني أن القرعة قد تُخرج لنا نزال من العيار الثقيل بين فريقين كبيرين.

في مراحل خروج المغلوب ستواجه الأندية بعضها البعض في مباراتي ذهاب وعودة حتى المباراة النهائية التي ستكون عبارة عن مواجهة واحدة فقط لا غير، وفي دور الـ16 سيتم تصنيف متصدري الثمان مجموعات في مقابل عدم تصنيف كلاً من حظى بالمركز الثاني في تلك المرحلة، ويتم إجراء القرعة بينهما على أن يستضيف الفريق المصنف مباراة العودة.

لن يتم السماح للأندية التي تلعب في دوري واحد أو وجدت في نفس المجموعة في وقت سابق من البطولة من مواجهة بعضها البعض في دور الـ16، ولكن بدايةً من ربع النهائي لن توجد أي تصنيفات أو قيود ويمكن لكل منافس أن يواجه خصمه الأخر بدون شروط.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري الـ16 في الدوري الأوروبي، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ستُقام قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي لموسم 2018-19 يوم الجمعة 22 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 17 جمادي الآخرة 1440 هجرياً، وستكون القناة الناقلة لها هي بي إن سبورت، وستخصص المجموعة القطرية قناتها الإخبارية لبث مجريات القرعة على التلفاز.

القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي 2018-19

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي 2018-19 الجمعة 22 فبراير 2019 ميلادياً،

17 جمادي الآخرة 1440 هجرياً،

14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS NEWS HD

سيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع تغطيةٍ مباشرةٍ ولحظة بلحظة لكافة أحداث قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي 2018-19، وستبدأ مجرياتها قبل انطلاق القرعة بحوالي نصف ساعة، كما أن مجموعة قنوات بي إن سبورتس ستقوم ببثها بالفيديو عن طريق خدمة بي إن كونكت.

الحدث البث المباشر عبر الإنترنت تغطية النسخة العربية لموقع جول قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي 2018-19 beIN CONNECT اضغط هنا لمتابعة مجريات القرعة بالفيديو

ما هو موعد مباريات دور الـ16 في الدوري الأوروبي؟

من المُقرر أن تقام مباريات الذهاب من دور الـ16 للدوري الأوروبي يوم 7 مارس على أن تلعب مباريات العودة بعدها بأسبوع واحد وتحديداً يوم 14 مارس.

موعد مباريات الذهاب والعودة لدور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي: