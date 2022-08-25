قرعة دوري الأبطال | نزهة ريال مدريد ومجموعة نارية لبرشلونة مع إنتر وبايرن ميونخ

مواجهات مثيرة في النسخة الجديدة من الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، الخميس، عن قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا لنسخة 2022/20233 والتي أسفرت عن العديد من المواجهات المثيرة.

القرعة أجريت في العاصمة التركية إسطنبول، وتم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات كما هو معتاد، بتواجد 4 فرق في كل مجموعة يتأهل الأول والثاني لمرحلة دور الـ16 من البطولة، مع تجنب وقوع أي فريقين من نفس البلد بمجموعة واحدة.

وتغيب الفرق الروسية عن النسخة الجديدة من الأبطال، بسبب الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، بينما يلعب شاختار الأوكراني مبارياته بالمسابقة في بولندا.

وكانت العلامة الأبرز في القرعة، هي المجموعة النارية التي ضمت إنتر وبايرن ميونخ وبرشلونة، لتعيد كوابيس الماضي للفريق الكتالوني وخسارته 8/2 من الفريق البافاري.

ومن المقرر أن تقام هذه المرحلة على مدى تسعة أسابيع هذا الموسم، نظرًا لإقامة بطولة كأس العالم في قطر بشهر نوفمبر القادم.

وجاءت قرعة المجموعات كالتالي :

المجموعة الأولى: أياكس - ليفربول - نابولي - رينجرز

المجموعة الثانية: بورتو - أتلتيكو مدريد - ليفركوزن - كلوب بروج

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - برشلونة - إنتر - فيكتوريا بلزن

المجموعة الرابعة: فرانكفورت - توتنهام - سبورتينج لشبونة - مارسيليا

المجموعة الخامسة: ميلان - تشيلسي - سالزبورج - دينامو زغرب

المجموعة السادسة: ريال مدريد - لايبزيج - شاختار - سلتيك

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - إشبيلية - دورتموند - كوبنهاجن

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - يوفنتوس - بنفيكا - مكابي

جدير بالذكر أن مرحلة المجموعات من الأبطال ستبدأ في 6/7 سبتمبر القادم، بينما تختتم في 1/2 من شهر نوفمبر، وتقام قرعة دور الـ16 في 7 من نفس الشهر قبل توجه اللاعبين لخوض كأس العالم.