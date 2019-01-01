قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 | نارية لبرشلونة ومباريات ثأرية

تعرف على قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في نسخة 2019-2020.

ليفربول حقق بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية ليقضي على سيطرة أندية إسبانيا والتي دامت 5 سنوات.

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان - ريال مدريد - جلطة سراي.

المجموعة الثانية: بايرين ميونخ - توتنهام - أوليمبياكوس - النجم الأحمر.

المجموعة الثالثة: مانشسر سيتي - شاختار - دينامو زغرب - أتلانتا.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس - أتليتكو مدريد - باير ليفركوزن - لوكومتيف موسكو.

المجموعة الخامسة: ليفربول - نابولي - سالزبورج - جينيك.

المجموعة السادسة: برشلونة - بوروسيا دورتموند - إنتر - سلافيا براج.

المجموعة السابعة: زينيت - بنفيكا - ليون - لايبزيج.

المجموعة الثامنة: تشيلسي - أياكس - فالنسيا - ليل.

جدير بالذكر أنّ دور المجموعات سوف ينطلق يوم 17 سبنمبر المقبل.