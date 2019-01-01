دوري أبطال أوروبا

قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 | نارية لبرشلونة ومباريات ثأرية

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تعرف على قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

 

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في نسخة 2019-2020.

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ليفربول حقق بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية ليقضي على سيطرة أندية إسبانيا والتي دامت 5 سنوات.

مسيرة ريال مدريد وسلبية يوفنتوس وحصانة أنفيلد تتصدر المشهد قبل قرعة دوري الأبطال

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان - ريال مدريد - جلطة سراي.

المجموعة الثانية: بايرين ميونخ - توتنهام - أوليمبياكوس - النجم الأحمر.

المجموعة الثالثة: مانشسر سيتي - شاختار - دينامو زغرب - أتلانتا.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس - أتليتكو مدريد - باير ليفركوزن - لوكومتيف موسكو.

المجموعة الخامسة: ليفربول - نابولي - سالزبورج - جينيك.

المجموعة السادسة: برشلونة - بوروسيا دورتموند - إنتر - سلافيا براج.

المجموعة السابعة: زينيت - بنفيكا - ليون - لايبزيج.

المجموعة الثامنة: تشيلسي - أياكس - فالنسيا - ليل.

جدير بالذكر أنّ دور المجموعات سوف ينطلق يوم 17 سبنمبر المقبل.

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